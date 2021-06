Otro médico sanjuanino fue denunciado en la Justicia por abuso sexual

Nuevamente, un médico sanjuanino fue denunciado en la Justicia Penal por un presunto abuso sexual. Por el momento no trascendió su identidad, pues fuentes judiciales prefirieron no darla a conocer para no entorpecer la investigación, que inició con la denuncia de una mujer en CAVIG y continuó con su posterior declaración.

El profesional que fue acusado y cuyo nombre es un misterio permanece en libertad, mientras se instruye el caso. Se espera que en los próximos 15 días, después de radicada la denuncia, la Fiscalía formalice la causa y exija la presencia del denunciado. En esas dos semanas, se supone que los representantes del Ministerio Público que participan en la investigación recauden las pruebas necesarias para llevar adelante una acusación.

El hecho no resulta aislado ya que se trata del tercer profesional de la salud de la provincia que quedó en la mira de la Justicia, por un delito de esas características, luego de que en los últimos días trascendiera que un ginecólogo que cumplía funciones en el Hospital Marcial Quiroga fuera puesto tras las rejas por una grave denuncia en su contra de una joven que habría sido su paciente. A Matías Moretti le dictaron la prisión preventiva por 60 días.

Meses atrás, el médico clínico José Andrés Navarro también fue denunciado por un presunto abuso sexual. Una paciente que había sido atendida por él en una clínica privada lo acusó de manosearla y de intentar besarla. Fue por ello que quedó detenido, pero luego de ser imputado por abuso sexual gravemente ultrajante quedó en libertad bajo fianza.

Tras hacerse público el caso de Navarro, una segunda paciente que lo había denunciado en 2018 en el Segundo Juzgado de Instrucción, también por un presunto abuso sexual, cuestionó el accionar de la justicia y acudió a CAVIG para protestar porque, según sostenía, la causa no había avanzado. Fue por ello que la UFI que interviene en estos delitos llevó adelante una audiencia, pero se declaró incompetente.