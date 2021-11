Denunció que su ex cuñada la hostiga por un delito que cometió su hermano

Una mujer denunció que su ex cuñada la hostiga de forma constante y pidió que la Justicia tome intervención para evitar que la situación desencadene un episodio lamentable. Fue por ello que, cansada con los maltratos que recibe tanto ella como su familia, decidió acusarla con las autoridades y radicar una denuncia en la Comisaría 20º de Angaco.

La razón de la disputa familiar que se trasladó a la justicia tiene origen en un caso de abuso sexual que ya fue juzgado. Es que su hermano policía fue acusado y condenado por haber abusado sexualmente de su esposa pero, a pesar de la resolución judicial, la víctima continuaría recriminando el accionar de los familiares de su ex por no ponerse de su lado. Al menos esa es la versión de Yohana C., quien directamente la denunció por hostigamiento.

La pariente del uniformado que cumple condena en el Servicio Penitenciario contó que aunque su hermano ya esté pagando por lo que hizo, su ex cuñada protagoniza escándalos cada vez que a los familiares los encuentra por las calles de Angaco. "Incluso ha llegado a cruzar a mi hijo que es menor y apenas tiene 13 años para decirle cosas de su tío, agrediendo verbalmente a un niño, totalmente desubicada", detalló.

Esa situación, sumada a otras con otros parientes, fue la gota que rebalsó el vaso y por ello acudió a las autoridades. "He ido al Juzgado de Paz para pedir una restricción perimetral, con la sorpresa de que hay una medida dictada por la jueza de Paz que dice que no puedo acercarme", aseguró y siguió: "Una bronca tremenda, no pude declarar ni nada, decir que la cosa es al revés".

En ese contexto, pidió en sede policial que alguien tomara cartas en el asunto para evitar un drama mayor. "Estamos hartos de esta mujer que donde nos ve, nos grita cosas, nos insulta, se vuelve loca. Tenemos miedo de que paso algo malo, un ataque o algo peor", cerró la mujer.

La misma familia de Yohana también denunció a la mediática abogada Filomena Noriega, quien defendió al policía condenado. En la presentación, hecha en la sección Defraudaciones y Estafas de la Policía, sostuvieron que le pagaron bastante dinero y supuestamente no lo defendió pese a que había pruebas que demostrar su inocencia.

El agente de Policía que fue sentenciado a 6 años de cárcel el pasado 18 de este mes en una causa por abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de su exmujer y madre de sus hijas. El caso es vidrioso, puesto que un representante de la Unidad Fiscal de Investigaciones CAVIG consideró que había muchas pruebas en contra del policía y el juez Gabriel Meglioli lo condenó por ese ataque sexual ocurrido en marzo de 2020, según la causa judicial.