Desaparecida en Chimbas: la familia cree que el ex marido la tiene cautiva

La última vez que la vieron, Rosa tenía moretones en el rostro producto de los golpes. Y le contó a su madrastra que su ex marido la había dado una paliza, incluso que le pegó un hierro. Que después de esa charla, el hombre se la llevó a la fuerza. Eso fue el jueves a la noche y desde ese momento nadie sabe de ella ni de sus cinco hijos y tampoco la localizaron en las dos propiedades que tiene el sujeto.

Esto es lo que genera preocupación por la suerte de Rosa Vanesa Díaz, de 33 años, quien está desaparecida. Los policías de la Seccional 17ma y la Brigada de Investigaciones de la Central los buscan ante la sospecha cierta de que están frente a un caso de violencia de género. La familia está convencida que su ex marido Sergio José Núñez, de 45 años, la retiene a la fuerza y la tiene cautiva en algún lugar o que le haya hecho algo peor.

“Tenemos miedo, no sabemos dónde está. Si ella y los niños están pasando hambre o les hizo algo”, aseguró Roció Díaz, una de las hermanas de la joven madre. En la denuncia en la Seccional 17ma denunciaron que Núñez hasta la amenazó de muerte si no estaba con él.

Rosa se fue a vivir con Núñez con solo 14 años y estuvieron en pareja por cerca de 20 años, de cuya relación nacieron esos niños de entre 13 y 3 años. “Siempre la maltrató, pero parece que ella tenía miedo y por eso no la denunciaba”, contó Cecilia Díaz, otra hermana.

Buscado. La Policía busca también a este hombre, Sergio Núñez, el ex marido de Rosa.

Hace menos de un mes se separaron y en aquel oportunidad ella denunció a Núñez por agresiones. La chica junto a sus hijos se fueron a vivir con un hermano al barrio Arenales, en Chimbas. Lo que señalaron los familiares es que el miércoles a la tarde Rosa salió con sus hijos más pequeños –el mayor estaba con el abuelo- y aparentemente se reunió con su ex pareja.

El miércoles no volvieron a la casa de su hermano. Lo que sospecha fue que Núñez la golpeó y obligó a quedarse con él, por eso no regresaron al barrio Arenales. El jueves a eso de las 21, Rosa junto a su ex y los chicos aparecieron por la casa de su padre en El Mogote, Chimbas, a buscar al hijo mayor. En ese encuentro fue que, en un instante que Rosa se quedó a solas con su madrastra, ésta le contó a esa otra mujer que Núñez le había dado una golpiza y hasta le había pegado con un hierro. También le confió que la obligó a maquillarse para que no le vieran el moretón en un ojo y las marcas que tenía por los golpes.

Después de esto, Núñez se molestó y se llevó a la mujer y a todos los niños en su camioneta Toyota blanca. Ni su padre ni sus hermanos volvieron a saber de ella. Lo único que se sabe es que, supuestamente, Núñez llamó este viernes por teléfono –de un número no identificado- a un hermano de Rosa y le aseguró que ella estaba bien y que no iba a regresar con su familia.

Esto generó más temor, además no la escucharon a ella. Por eso radicaron la denuncia en la Policía pidiendo por el paradero de Rosa y de sus hijos. “Seguro la tiene por la fuerza. Queremos que la entregue. Estamos todos muy preocupados porque no sabemos qué le hizo”, dijo Rocío.