Empresario sanjuanino que violó la cuarentena: Vallejo no acordó una pena y va a juicio

Este jueves pasado el mediodía se llevó adelante la audiencia en Flagrancia con uno de los empresarios que violó la cuarentena, Sergio Guillermo Vallejo Mini, quien no llegó a un acuerdo con la fiscalía en juicio abreviado y, por ello, el proceso judicial en su contra se dilató hasta el próximo 24 de abril, fecha en la que se fijó el debate final.

Defendido por el ex candidato a gobernador Martín Turcumán, el empresario acusado de incumplimiento de las medidas ordenadas para impedir la propagación de una epidemia y de desobediencia a la autoridad no aceptó la propuesta de pena ofrecida por el representante del Ministerio Público pues su defensa sostiene que no violó ningún código.

"Las partes no llegaron a un acuerdo. El fiscal indicó durante la audiencia que habría incumplido en los artículos 206 y 239 del Código Penal, mientras que la parte acusada desechó la solución alternativa tras considerar que no cometió ningún delito", manifestó el juez del fuero especial Carlos Lima.

Hasta la definición de caso flagrante, que se llevará adelante en una semana más, el imputado permanecerá con prisión preventiva en arresto domiciliario, por decisión del magistrado.

El propietario de la firma Zonda Safety Gear fue denunciado anónimamente por obligar a sus empleados a trabajar durante la cuarentena, sin estar dentro de las actividades exceptuadas de la libre circulación. Una de las razones que ofreció el empresario, tras quedar al descubierto, fue estaban produciendo barbijos.

En el galpón donde está instalada su fábrica, en Ruta 40, había alrededor de 30 operarios hombres y mujeres. Vallejo no pudo dar justificación válida de esa presencia, ni siquiera le sirvió el argumento de la confección de elementos de higiene sanitaria. Por ese motivo quedó detenido y a disposición de Flagrancia.