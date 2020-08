Detalles reveladores sobre el caso de abuso sexual que salpica a Julián Gil y a otros dos dirigentes

Este martes en Paren las Rotativas estuvo Renato Roca, el fiscal que investiga el caso de la chica que denunció a su padre de abusar sexualmente de ella en reiteradas ocasiones y de prostituirla para conseguir favores políticos y económicos. Esta impactante causa involucra, además, al ex intendente de Caucete, Julián Gil, y otros dos dirigentes sanjuaninos. Es que según el testimonio de la propia víctima, estas tres personas fueron los supuestos "clientes" a los que su padre entregaba.

"Por la naturaleza que tiene, este es un caso que ha repercutido mucho. Pero quiero aclarar que en esta causa lo que se está investigando en perjuicio de la administración pública ni en ejercicio de ella, lo que se investiga es un delito contra la integridad física en perjuicio de la víctima que ha puesto en palabras hechos muy graves, que tiene nombre y apellido pero lo vamos a preservar", sostuvo el fiscal en los estudios de Canal 13.

La causa se inició en noviembre pasado en el Primer Juzgado de Instrucción y tiene de principal acusado y detenido a un ex funcionario municipal y comerciante caucetero de 41 años por las supuestas perversiones sexuales que cometía contra su hija. "Estamos hablando de una víctima que desde antes de sus 13 años, que a esa edad logra revincularse con su padre, a quien no conocía. Pero con el tiempo ese vínculo comienza a torcerse, se vuelve una relación perversa por parte de él hacia ella. Empieza con abuso simple, tocamientos y luego con acceso carnal", contó Roca.

Tras corromper a su propia hija, menor de edad, empieza a "prepararla" para prostituirla. "Según la testimonial, él le explica cómo debe llegar a los hombres para ´engatusar´ y empezar a recibir dinero. Para ´protegerla´, empieza a naturalizar los hechos. Estos hechos ocurrieron hace 8 años. Hay que entender que vivió otra realidad y su madre no pudo darle la contención necesaria", apuntó el fiscal, quien agregó que "esto justamente se cuenta para alentar a otras víctimas para que lo cuenten".

Fue a partir de una serie de medidas que pidió la misma defensa del acusado y el fiscal Renato Roca, y principalmente por otra declaración de la víctima, que se conocieron las identidades de otras personas involucradas al caso. La joven señaló directamente al ex intendente Julián Gil, al puntero político y también ex presidiario Silvio Ibáñez y a Emilio Mendoza Mereles, hijo del viejo dirigente y ex intendente Emilio Mendoza, como tres de las hombres que estuvieron con ella, señalaron fuentes judiciales. Los tres serán indagados a fin de mes.

Mirá la entrevista.