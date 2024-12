Picante cruce: un libertario, un orreguista y un peronista, sobre Milei y San Juan

Desde el peronismo, Mauricio Ibarra criticó el modelo económico impulsado por Milei. "Sin consumo no hay generación de puestos de trabajo nuevos", afirmó, añadiendo que si no mejora el poder adquisitivo, las oportunidades para la mayoría serán nulas. "Fábricas que cierran, despidos. No es una animosidad con Milei, pero su modelo no lo puedo tolerar. Yo no puedo despegarme de la gente que está herida hoy", sentenció, asegurando que las políticas libertarias perjudican el empleo y los salarios.

Rodolfo Colombo, jefe de asesores del gobernador Marcelo Orrego y referente local de Juntos por el Cambio, defendió la gestión del presidente, resaltando que heredó "una economía estallada". "Milei supo cómo ordenar la macroeconomía. Cumplió con la promesa de campaña: 'la motosierra iba a ser pasada' y lo hizo", señaló. Colombo reconoció que el ajuste fue severo, afectando a provincias y jubilados, pero respaldó las decisiones tomadas.

Al momento de puntuar, Patinella calificó el primer año como "óptimo" sin recurrir a números, mientras Ibarra prefirió no dar una puntuación. Colombo, en cambio, evaluó la gestión con un 7 y otorgó un 10 en comunicación.

Mirá la entrevista completa: