Para Basualdo, Macri cumplió menos que Milei: "No se animó o no pudo"

Este lunes, el empresario y exsenador Roberto Basualdo, participó de Paren las Rotativas, que se emite por Tiempo Streaming. El fundador del partido Producción y Trabajo dijo estar "contento" por el fin de las restricciones cambiarias al dólar. Puso el foco en la situación económica del país e incluso comparó con el gobierno de Mauricio Macri: "No pudo hacer todo lo que él quería, no se animó o no pudo". También dio la respuesta definitiva a una eventual candidatura en las elecciones legislativas nacionales.

En ese sentido, reafirmó que "ningún precio controlado sirve" y que "el que tiene una pequeña empresa, que tiene que comprar un producto importado, sabe el precio al que lo puede conseguir. Hoy puede importar y exportar. El precio lo va a poner la oferta y la demanda". Y volvió a manifestar: "El dólar que se conseguía a 1.365 pesos y hoy se consigue a 1.235 pesos. Son las reglas del juego".

Al respecto, los conductores marcaron que los proveedores de supermercados no están vendiendo aceite, harina y azúcar. Sobre eso, Basualdo expresó: "Es la desconfianza, pero ya muchos han marcado con dólar a un precio de 1.300 pesos. Calculo que se anticiparon. Según comentó, él "no vendería con un precio nuevo" y opinó que los proveedores "capaz suben un poco el precio, no venden y después hacen ofertas. Va a vender el que más barato tenga. Si hay stock, no hay problema".

En la entrevista, dejó un consejo para los almaceneros. "Según el stock que tengas. Si no tenés, yo no compraría mucho, sólo lo justo e indispensable. Si estuviera stock, no subiría el precio. No subiría el precio y sí vendería", dijo el empresario que nació en el rubro mayorista. "Se tienen que ir estabilizando los precios. Es imposible un fogonazo inflacionario", resaltó.

Asimismo, consideró que el Gobierno de Javier Milei "está haciendo medidas de sentido común. No podíamos tener más cepo. Teníamos que pedir créditos baratos, no caros. El FMI presta plata a 5,6%" y recordó las épocas del kirchnerismo: "Le pagamos todo al Fondo al 4% y después le pedimos a Venezuela al 13%". Además, comparó a Milei con el gobierno de Macri. "Era otra época. A Macri le pasó que no pudo hacer todo lo que él quería. Le iba bien hasta el 2017, cuando le llenaron la plaza de piedras. El bono nuestro valía 105/103, después bajó y empezó a valor 60/50. Terminó en diciembre del 2023 a 22", dijo.

Sobre la cuestión local, Basualdo admitió que San Juan está "padeciendo" la falta de fondos nacionales y reivindicó la gestión de Orrego. "Marcelo está haciendo una excelente gestión y está haciendo maravillas con los pocos fondos que tiene la provincia", comentó, al tiempo que recordó que la Provincia se hace cargo del Fonid, de Conectividad y de la culminación de las obras de viviendas, entre otras cosas.

En ese sentido, opinó que "la obra pública tiene que volver sí o sí cuando empiecen los créditos" y "con los controles tiene que tener. Puede haber habido hecho de corrupción, pero para eso están los controles. Implementemos controles".

Por otro lado, el empresario sanjuanino manifestó que habla seguido con el Gobernador, "pero no de temas políticos. No le he dado consejos". Aunque se mostró conforme con Orrego porque, de acuerdo a su óptica, aplica el consejo madre que le dio al equipo de Producción y Trabajo: "Lo que hicimos por tontos, no lo perdamos por vivos". "Marcelo lo pone en práctica, no hace falta que se lo diga. Es el mismo Marcelo de siempre", dijo.

Finalmente, ante la consulta de los periodistas sobre una posible candidatura, Basualdo reafirmó la negativa que sostiene desde el 2017. "No voy a ser candidato. Tenemos gente preparada, que quiere y que tiene más ganas que yo. Hay varios que me gustan. Mi fortaleza era el Ejecutivo, me adapté al Legislativo", respondió. También comentó qué opina sobre una eventual alianza entre el orreguismo y La Libertad Avanza. "Lo tienen que evaluar las autoridades de cada partido. Pensamos similar. Si vamos juntos, vamos a votar juntos en el Congreso. Si vamos separados, las votaciones van a ser similares en el Congreso", sostuvo. Y consideró que el representante de Milei, José Peluc, "no es un obstáculo" para esa unidad. "Ha sido diputado nuestro. Puede tirar un palo, pero no en forma personal", dijo.