Comienza julio: ¿con qué se encontrará cada signo?

ARIES

Empieza julio y con él, nuevos comienzos increíbles, pero antes de nada, tómate un tiempo para empezar a cancelar y a sacar de tu vida a las personas negativas y que siempre andan jodiendo y portándose mal. Tienes un proyecto increíble por delante, Aries, pero si hay gente que te machaca constantemente, al final, será imposible que lo lleves a cabo. Es verdad que hasta ahora no todo ha ido como esperabas pero, poco a poco los problemas van solucionándose, poco a poco vas viendo la luz. Ya es julio y lo quieras o no tendrás que frenarte un poco en ciertos aspectos.

Has ido a toda mecha, has tenido emociones fuertes y algún episodio lleno de acción (aunque no siempre haya sido el que esperabas) así que, en julio, hay que bajar un poco el ritmo. Piensa dos veces las cosas antes de actuar y no te precipites tomando decisiones importantes. Eres una persona muy pasional, capaz de hacer muchas cosas sólo porque en el momento las sientes intensamente, pero hay que aprender a esperar, aunque solo sean dos minutos, para pensarlo todo bien.

La etapa en la que ahora entras es completamente nueva, hay renovación de emociones, de sentimientos y de ideas de futuro. Y sí Aries, hagas lo que hagas ahora funcionará. Siempre tienes esa flor en el culo, o ese ángel que te protege que al final, te salva de cualquier cagada en la que andes metido. Manifiesta lo que quieres que pase Aries, haz una llamada al Universo y deja que provea.

Si estás soltero, quizás tengas esas ganas de encontrar a alguien que de verdad te complemente, esa persona que en el fondo te comprenda y te respete. Pero sí, es complicado dar con personas que al final tengan tus mismas metas y tus mismas expectativas de vida. Puedes ser una cabra loca muchas veces Aries, pero en el amor, si quieres algo serio eres la persona más responsable del mundo. Sea como sea, es muy probable que en julio, nazca la magia de alguna forma, en el lugar que menos te esperas y de la forma menos planeada y aquí sí, te plantearás tener una relación un poco más sólida.

Hay un evento muy especial que se acerca Aries, y sentirás como tienes mucho calor cerca. Tu gente te quiere, y los que tienen que estar, ESTÁN. No sentirás que falta nadie por darte todo el cariño que te mereces. Es más, si hay gente que te falla es porque ahora, no deberían estar en tu vida.

TAURO

Comienza julio Tauro, y lo cierto es que últimamente has sentido que has tenido que tirar de los demás todo el tiempo. Cuidado con esto, no te conviertas de nuevo en la mamá de nadie ¿ok? Si tienes dramas con alguien, déjale bien claro que tú ahora tienes que cuidar de ti y no puedes emplear tus fuerzas en cuidar de los demás. Porque no Tauro, porque a ti esas cosas al final te hunden mucho, te hacen venirte abajo.

Trabaja un poco tu seguridad en ti, es importante. Hay alguien que quizás juegue contigo y con tu mente y aunque eres fuerte, cuando se trata de sentimientos o incluso de amor, las cosas se complican y te duelen más de la cuenta. Si tienes pareja, es posible que te sientes a tener una conversación seria con esa persona. No te gusta que queden dramas en el aire o peleas que no han terminado de solucionarse. Pero eh, fíjate en las acciones de esa persona, en los hechos y date cuenta si realmente quiere poner de su parte o no. Si no eres feliz donde estás, mejor solo Tauro. Ya lo sabes.

Es verdad que julio es un mes para ti un tanto ansioso, puede que tengas que trabajar el estrés o la ansiedad que a menudo tienes para tener tus emociones a raya. Surgirán oportunidades en el plano laboral y tienes que estar muy seguro de los trenes que coges Tauro, y de ser hábil para agarrarlos con fuerza. Además, precisamente ahora no hay miedos para hacerlo, tienes muy claro que darás los pasos que necesites para ser más feliz, para encontrar tu rumbo, aunque eso signifique renunciar a muchas cosas.

Intenta quemar energía este mes, toda la que puedas, sal a caminar, a correr, en bici, no desaproveches tu tiempo, desarrolla tus pasiones Tauro, que son muchas, sobre todo, si sufriste una desilusión fuerte o algo que cambió tus expectativas de golpe. Eres grande, ya lo sabes, y te has ido demostrando a ti misma/o que puedes CON TODO.

Géminis

Comienza julio Géminis y es cierto que andas un poco perdido en cuanto a emociones se refiere la cosa. Sí, eres una persona que le pone tanta pasión a todo que muchas veces tus sentimientos se alocan mucho, y eso es lo que ahora te está pasando. Sea como sea, las buenas noticias al final llegan, y más a ti, que eres una persona que siempre trata de ver el lado bueno de todo. Tendrás una conversación importante con alguien que forma parte de tu vida de alguna manera, y posiblemente resolverás pequeños conflictos que se han ido generando poco a poco, quizás relacionados por la distancia o por la falta de tiempo en veros.

Si no tienes pareja formal, te sentirás atraído por más de una persona y sí, deberías disfrutar todo lo que puedas y más. Y que te de igual lo que piense el mundo. Disfruta de tu soltería hasta que encuentres a alguien que de verdad te de TODO lo que tú esperas que una relación te aporte. Nada de “enamorarte” de la primera persona que se cruce en tu vida por favor, tómate tu tiempo para conocer porque muchos esconden cosas al principio que cuando salen, son MUY DESAGRADABLES. Y tú, ya tienes experiencia en cruzarte con este tipo de gente.

Ten cuidado con tus hábitos Géminis, sobre todo esos que están relacionados con el sueño y la alimentación. A veces haces muchas barbaridades de un día para otro (dietas estrictas, deporte extremo…) y eso, tampoco es sano. Haz las cosas de forma progresiva y empieza a notar resultados poco a poco. Así será más fácil que no abandones el hábito.

Es probable que este mes tengas momentos en los que sientas que te estás engañando a ti mismo, puede que estés donde no quieres estar y te convenzas de lo contrario, incluso puede pasarte con ciertas personas también. Intenta no alimentar ciertas bolas y hacerlas más grandes por favor, es importante que también tengas esa seguridad de cortar con algo cuando debas o cuando no te sientas seguro. Hay cosas que te cuesta admitir Géminis, pero no por eso no están ahí, no por eso no las sientes. Aclárate un poco por favor. Y tómate el tiempo que necesites para ello.

CÁNCER

Julio es un mes en el que si se te definiera con una palabra, ésta sería sin duda EFECTIVO. Vamos Cáncer estamos en tu temporada y el Universo está de tu lado. Tienes que echarle ganas y sobre todo pensar en planes que puedan darte dinero. Ahora te darás cuenta de que hacer cash es mucho más fácil y las oportunidades que se presentan parecen llevarte a mejorar tu economía rápidamente. Pero eh, frena, las finanzas no mejoran rápido, nadie se hace rico de la noche a la mañana pero si empiezas a sembrar con consciencia ahora, todo será mucho más fácil. Acuérdate de todos esos planes que quedaron en el aire, recuerda todos esos proyectos que nunca empezaste… Pues ahora, con el Sol en tu signo, hay que hacerlo como sea. Aunque sólo sea plantando la semilla.

Planifica alguna escapada en julio, sal un poco, libérate, haz algo que te haga desconectar del día a día y conecta de nuevo con esa personas bonitas de las que hace un tiempo que no sabes nada.

Además, vas a comenzar a aprender a decir NO a ciertos planes y a ciertas personas. Eso te ayudará también a recuperar tu poder y mucha seguridad en ti Cáncer.

Por otro lado, se avecina un drama familiar importante Cangrejo así que, prepárate para tener aguante y para respirar antes de explotar en algunos momentos ¿ok? Es probable que este drama además no tenga nada que ver contigo o más bien poco pero que al final termine salpicándote. Pero es cierto que a veces toca lidiar con esos problemas Cáncer, toca ser fuerte y afrontar, incluso agarrar las riendas de todo. Llegan rumores de alguien que conoces y con los que además, te quedarás a cuadros, pueden estar relacionados con la llegada de un bebé.

Sea como sea, es tu temporada y la energía del sol en tu signo te dará fuerzas para afrontar muchos de estos problemas que van surgiendo sin avisar. Intenta no amargarte demasiado por el giro de acontecimientos de última hora. Porque haberlos, los habrá. Tómate las cosas con mucha calma y trata de tener mucha escucha activa con los que te rodean.

Hay alguien que siente mucho más por ti de lo que piensas, pero le cuesta admitirlo, quizás por orgullo o quizás porque es más “despegado” emocionalmente, pero los sentimientos están. Vive tu momento Cáncer que pare eso es tu temporada.

LEO

Comienza julio Leo, un mes en el que te vas a sentir renovado, revitalizado y feliz. Es verdad que ahora mismo tus emociones son intentas, fuertes, pasionales… Y que giran en torno a un nuevo proyecto de vida, sea personal o profesional. Prioriza Leo, recuerda que tus metas tienes que ir por delante de cualquier cosa. Ya te has dado muchos batacazos por poner por delante otras cosas o ciertas personas que después te han fallado. Tienes que ir a por todas con tus proyectos, tienes que empezar a hacer dinero de verdad.

Si no tienes pareja, ahora lo que menos te interesa es tenerla. Eso al final es una preocupación Leo. Tú eres una persona que cuando te enamoras lo das todo por esa persona pero sinceramente Leo, ¿ahora qué necesidad hay de eso? Ninguna. Céntrate en ti, ten disciplina contigo, con las metas que te pones en tu día a día porque eso es lo que realmente traerá cambios positivos y muy beneficiosos. Eres imparable pero muchas veces te cuesta tener esa constancia y ese tesón con lo que es bueno para ti. Como que siempre te dejas para lo último Leo.

Julio será un mes en el que es muy probable que tengas que ayudar a una familiar cercano a recuperarse de un duro golpe. Ahí es donde tienes que estar al 100% Leo. Eres luz para muchas personas, eres fuerte por fuera y das una sensación de seguridad increíble. Puede haber enfermedad cerca y tienes que ser esa persona que levante al ánimo a los tuyos como sea. Porque créeme que la alegría cura y hace que todo se lleve mucho mejor. Paciencia Leo…

Por otro lado, tienes ganas de estabilizarte un poco. Pero no tanto con alguien, sino más bien contigo. Puede que le des una vuelta a hacer alguna inversión importante, un local, una casa… Incluso alguna formación para ti. Todo lo que sea para tu bien personal, adelante.

En julio también atravesarás por algunos cambios emocionales fuertes, quizás por momentos puedas estar muy arriba con alguien y después la detestes. No es oro todo lo que brilla así que, antes de embarcarte en algo con alguien, fíjate bien en esas cositas que no gustan nada pero que se suelen dejar pasar al principio. Y no todas tienen por qué ser malas, hay algunas que simplemente son incompatibles, por mucho que hagas el esfuerzo de que lo sean.

VIRGO

Vamos virgo, comienza Julio y lo cierto es que será un mes bastante intensito para ti. A pesar de que siempre tratas de encontrar la paz mental y el descanso personal de todo lo que tienes encima, vas a tener que lidiar con algo importante que te llegará sin que te des apenas cuenta. No pasa nada Virgo, los problemas van y vienes y hay que saber enfrentarse a ellos cuando haga falta y sobre todo, buscar las soluciones más eficaces.

Es posible que este mes tengas algunos altibajos con una persona que era muy especial para ti. Las broncas se intensifican y tu estrés y ansiedad también aumentarán en ciertos momentos. Es posible que si estás soltera/o o no tengas nada serio, haya alguien que se acerque a ti y te de una paz mental increíble. Déjate querer, déjate aconsejar y déjate mimar un poco porque créeme que también necesitas ese calor. Deja que cambie tu vida Virgo. Es probable que sea una persona que ya conozcas desde hace un tiempo, alguien que ahora de repente aparezca de nuevo o que nunca se haya ido de manera definitiva.

Intenta cuidar de ti este mes, todo lo que puedas Virgo. La realidad es que no será un mes fácil pero tu manera de hacer las cosas podrá suavizar los golpes. Haz planes con la gente que te quiere, con tus amigos de verdad. Si necesitas tu tiempo de soledad, adelante, está bien que reflexiones sobre lo que te está ocurriendo.

Una persona en la que confiabas te traicionará de alguna manera. Puede ser que incluso lo haga de forma inconsciente pero también es probable que sus acciones te hagan mucho daño. No estás en este mundo para cambiar a nadie ya Virgo, cada uno tiene que hacerse cargo de sus errores y de sus cagadas. Pero que duele, duele igual. Terminarás cortando esos lazos Virgo, no puedes quedarte con alguien que te ha hecho tanto. Quizás también tú tengas parte de culpa, y lo asumirás. Pero lo cierto es que, si quieres seguir adelante con tu vida, hay que dejar atrás algunos capítulos dolorosos.

LIBRA

Vamos Libra, comienza el mes de julio, otro mes ya, parece mentira, ha pasado ya medio año y a ti se te ha pasado volando la vida. Estás a punto de recuperar un tiempo precioso. Quieres pasar más tiempo con los tuyos, los necesitas. Y esta vez vas a abrirte más, les dirás más veces que les quieres, les abrazarás más y estarás ahí cuando te necesiten. Ahora más que nunca. Relájate y disfruta un poco más de la vida.

Es muy probable que en julio tomes una decisión muy importante con respecto a una persona. Sí Libra, tienes la sensación de haber perdido demasiado tiempo con ciertas cosas… Y quieres cerrar capítulos que ya te aportan más bien poco. Si tienes pareja puede que vuestra relación se vea un poco descuidada, pero sinceramente, quizás sea el momento ideal para hablarlo todo, porque posiblemente lo que os pase tenga más que ver con situaciones externas que con vuestra compenetración.

Ahora necesitas descansar un poco, sal, viaja, tómate unas vacaciones si puedes hacerlo, escápate unos días, lo que sea que te haga desconectar de lo que haces cada día, de la rutina Libra.

También es muy importante que empieces a centrarte un poco más en tu salud. Últimamente ni comes ni duermes como deberías, y lo sabes. Hazte un favor Libra, intenta descansar un poco mejor porque gracias a eso todo lo demás podrá cundirte.

Si no tienes pareja y necesitas llamar la atención de alguien que te gusta, se un poco más directa/o, no pretendas que se entere de lo que hay en tu interior, de tus intenciones, de lo que piensas. A pesar de ser un signo de aire eres una persona que no habla todo lo que debería hablar y sinceramente, es súper complicado descifrarte. Así que, empieza a dejar los miedos atrás y lánzate un poquito Libra. Tendrás que hacer algo si de verdad quieres que esa persona se fije en ti y pueda saber lo que quieres.

Por otro lado, es muy probable que des un salto enorme en lo laboral. Llegan nuevas oportunidades pero tómate tu tiempo antes de decir si las tomas o las dejas. Puede ser un salto donde estés ahora o en algo nuevo.

A final de mes puede que estés un poquito menos hablador, menos comunicativo. Acuérdate de explicar a los tuyos cómo te sientes. Que sabes que después hay líos. Ya lo sabes.

ESCORPIO

Comienza un nuevo mes Escorpio y lo cierto es que vas a empezar a contar todas las bendiciones que te caen de la nada. Sí, a pesar de que ciertas cosas se han complicado en tu vida, tienes una fuerza mental increíble y terminas atrayendo completamente lo que quieres hacia ti, incluidas las soluciones. Tu poder mental es increíble Escorpio, y tu habilidad y resolución para arreglarlo todo igual. Es verdad que quizás vuelvas a ser el líder o el cabecilla de un problema que puede afectar a varias personas de tu familia. Y volverás a agarrar las riendas y a salvar a más de uno… Admite que en el fondo, aunque estar ahí el primero en todo se hace un poco costoso, te encanta ese papel…

Julio es un mes en el que vas a organizarte mucho mejor con algunas cosas. Sobre todo con los tiempos. Vas a tener de todo, momentos un poco estresantes y otros de una relajación y de una paz absolutas. Precisamente por eso, por la organización y porque te marcarás metas y lo harás todo en tiempo. Cuando te pones y de verdad aprovechas tu tiempo, haces maravillas con él, eres la persona más productiva del planeta, sacas un rendimiento que nadie más sabe sacar. Y eso es lo que al final va a reportarte muchos beneficios.

Recuerda controlar tu ansiedad y tu estrés Escorpio. Hay una persona muy cercana a ti que no ayuda nada con esto. Trata de pasar página y olvidarte de algunos capítulos dolorosos que te han hecho mucho daño. Si te quedas ahí clavada no terminarás de mirar al futuro sin lastres. Y cuando hay lastres no avanzas ni hay futuro. Hay dos opciones, o empezar de cero sin dramas pero sabiendo perdonar. O empezar de cero y cada uno con su vida. La decisión es tuya.

Si no tienes pareja, lo mejor es que ahora no te centres en nadie en especial. Tienes muchas cosas que hacer, disfruta, pásalo bien cuando tengas que hacerlo pero deja los sentimientos fuera. En realidad, para todo lo duro que pareces después te ilusionas con demasiada rapidez pero ahora lo mejor es que controles esos sentimientos. Al menos hasta que veas súper claro que todo lo que tiene es todo lo que esperas. Ponte metas altas en este sentido Escorpio. Por favor.

Es un mes ideal para que recuerdes hacer también cosas que te gustan y que dejaste abandonadas. No todo pueden ser responsabilidades. A veces te olvidas de disfrutar de tu tiempo sin hacer NADA, o de tus hobbies, de lo que realmente te hace feliz. Saca tiempo para eso porque sin eso la vida es monotonía.

SAGITARIO

Vamos Sagi, empieza un nuevo mes y lo cierto es que lo empiezas entendiendo que hay ciertas cosas que tienes que cambiar. Sí, has hecho autocrítica y te has dado cuenta de que a veces la cagas, de que se te va la fuerza por la boca, de que te estresas demasiado por pequeñas tonterías que al minuto se te pasan pero que eres capaz de dejar un ambiente un poco turbio en ciertas ocasiones. A tu favor, también hay que decir que todo se te pasa volando. Eres de mecha corta, eso lo sabe todo el mundo pero a la hora de la verdad, ni guardas rencor, ni nada por el estilo. Se te pasa y a otra cosa. El problema muchas veces es que dejas a la gente que está a tu alrededor casi sin fuerzas. Lo mejor es que sabes reflexionar y sabes abrir los ojos para intentar no hacer un problema más grande aún así que, cambiarás ciertas cosas, intentarás reparar el daño que has podido causar alrededor y también el que te has causado a ti misma/o. Vamos Sagi, después de esto, borrón y cuenta nueva.

Es verdad que personalmente te has sentido un poco perdida/o por momentos, tienes que parar y pensar hacia dónde quieres encaminar tu futuro ahora, hacia dónde quieres ir. Tu planeta regente, Júpiter, retrogradará a finales de julio y de alguna forma tendrás que buscar un poco de tiempo para ti, para ordenar ideas, para reconsiderar qué tipo de metas has logrado ya, en qué punto te encuentras ahora y qué hacer ser feliz de aquí en adelante. Seguramente le des una vuelta importante a tus viajes, a esos destinos que te gustaría visitar, esos que han estado siempre en tu cabeza y que al final, por culpa de cosas externas a ti no has disfrutado. Conecta contigo de nuevo Sagi, y no te lamentes por lo que fue, agárrate con fuerza a lo que será ¿ok? Para que ahora haya luz, primero tiene que haber oscuridad.

Recuerda que si tienes que hacer un cambio de 180 grados, ahora es el momento, no pasa nada por replantearte de nuevo la vida, no pasa nada por empezar de cero, por haber gastado más tiempo del que pensabas en algunas cosas que ahora, no valen de nada. Ya está. Lo importante es saber mirar atrás, volver a mirar al frente y entender hacia dónde debes ir.

CAPRICORNIO

Tienes que empezar a ponerte las pilas Capri, si quieres algo, empieza a luchar por ello ¿ok? Y empieza a luchar por ello pero ya. Julio es un mes en el que tendrás que hablar con algunas personas acerca de tus sentimientos, de todo lo que últimamente te está pasando, de lo que ya no toleras tanto como antes, de tu futuro, de tus miedos, de lo que quieres Capri. Hay gente mala que está esperado verte caer, personas que esperan que toques fondo pero no les vas a dar el gusto, al menos no ahora. Y tampoco es a esas a las que tienes que tenerles miedo. Porque no tiene cabida en tu vida.

En Julio puedes tener algunos altibajos emocionales un poco fuertes pero no te vengas abajo porque te ocurra, lo importante es que sepas controlarlos, que los dejes pasar y que vuelvas a ser tu. A ver Capri, hay algo importante que debes saber. A pesar de ser esa persona que trata de que todo siempre esté en orden, esa persona que siempre protege a su familia, a su manada de cualquier peligro y esa persona que pase lo que pase parece siempre ser fuerte… NO. También tienes tus momentos de bajón, y hay que aceptarlos. Y a veces también necesitas ayuda, necesitas que sean los demás los que te cuiden a ti, los que te den fuerza… Y no es malo que la pidas.

Julio es un mes de reflexión Capri, ¿te sientes bien tomando las decisiones que has tomado? Seguro que sí, pero ¿hay cosas que mejorar? También. Y muchas. Pero todo a su tiempo.

Si tienes pareja y necesitas pedirle algo, habla Capri, no creas que todo se puede adivinar con una mala contestación que des o con un gesto de desaprobación. En serio, hay gente que necesita saber de tu propia boca qué es lo que te pasa. Y no por eso te quieren menos. Intenta que fluya un poco más la comunicación en ese sentido y así evitarás malentendidos tontos que ahora pueden empeorarlo todo.

Si no tienes pareja es probable que andes un poco reacio/a con todo el mundo. Está claro que todos necesitamos un poco de calor de vez en cuando pero no te apetece enamorarte. No quieres dar todo de nuevo, otra vez, no quieres porque sabes que eso puede ser volver a perder tu libertad, tu esencia… Y también tienes miedos. Así que, intentarás aprovechar tu etapa de soltería conociendo a quien te de la gana pero sin firma de contrato. Y tendrás pretendientes… Eso seguro.

Se acercan momentos especiales también Capricornio, vas a planificar muchísimas cosas, más de un viaje y es cierto que además, te sentirás muy unida/o de nuevo a personas de las que te habías separado un poco, amistades con las que habías perdido conexión. Pero te darás cuenta de que siguen ahí. Y eso ahora es lo mejor que puede pasarte, disfrutar de un mes donde los tuyos te demuestren que te siguen queriendo más que nunca. Y eso al final, puede con todo lo malo.

ACUARIO

Entramos en un mes nuevo Acuario y la verdad es que estás un poco bajito de ánimos en ciertos aspectos de tu vida. A pesar de que eres una persona súper empática y que por norma general caes súper bien a todo el mundo, este mes andas como un poco despegada/o, como si no tuvieras las mismas conexiones sociales con los demás, como si de alguna forma extrañaras tenerlas. Todos tenemos crisis en nuestra vida Acuario, y muchas son así, existenciales. Eres una persona con una mente increíble pero que a veces sientes que vives alrededor de personas que no dan la talla contigo. Y por eso a menudo tienes esa sensación de vacío y de soledad. Eres demasiado para este mundo y cuanto antes lo aceptes, antes podrás marcar un plan para sobrellevarlo mejor.

Si sigues teniendo en mente todos esos objetivos personales que te marcarte hace unos meses, continúa Acuario. Pueden ser también profesionales o relacionados con los estudios. Cuando tienes disciplina y planificación terminas haciendo maravillas. Atraes todos esos resultados que siempre has querido así que, a por todas.

Es cierto que la temporada de Cáncer te haga bajar un poco la velocidad. Será normal que tengas más reflexiones de lo habitual y que te acuerdes muchísimo de personas que ya no están presentes pero que te acompañan en tus pensamientos. No se puede ser fuerte todo el tiempo Acuario, y no por eso eres más débil. Intenta buscar la manera de pasar más tiempo con tu familia. Nunca sabes lo que puede pasar, abraza un poco más, no dejes que el teléfono suele sin cogerlo para llamar más tarde a tu madre, a tu padre o a tu abuela. En serio Acuario, nada dura eternamente… Nadie estará toda la vida a nuestro lado.

Tienes un corazón increíble y al final atraes las buenas vibras casi de forma automática, eso te va a abrir muchas puertas durante este mes Acuario. Muchas de ellas tienen que ver con dinero y con amor. Disfrútalas que por algo están ahí. Al final, el destino siempre da una vuelta a todo lo malo para que terminen por pasarte cosas bonitas, así que, aunque haya baches, sigue sonriendo a la vida.

PISCIS

Tienes que desconectar un poco más Piscis, desconectar de redes, desconectar de personas irresponsables, de gente que no tiene claro lo que quiere, de ese tipo de perfiles que lo único que hacen es marearte, vacilarte y sobre todo, hacer que al final tengas cada vez menos seguridad en ti mismo/a.

Es muy probable que dentro de poco necesites desconexión y soledad. Tienes que reflexionar sobre lo que verdaderamente quieres en la vida y sobre todo, tienes que pensar si la gente que últimamente tienes a tu alrededor puede darte esa seguridad que tanto buscas y que tanto anhelas Piscis.

Si no tienes pareja seria es posible que este mes sea un poco caótico, quizás hay alguien que ocupe tu corazón pero si sigues adelante, quizás también tengas que sacrificar muchas cosas para estar con esa persona. Y puede que no merezca tanto la pena como piensas. Por eso mismo te viene bien evadirte un poco y tenerlo todo más claro. Y recuerda algo, por mucho que te guste ayudar al resto, no estás aquí para salvar a nadie ¿ok? Cada cual tiene que hacerse cargo de sus cosas, no puedes estar salvando a almas perdidas todo el tiempo.

Si tienes pareja, julio es un mes para poner encima de la mesa ciertos asuntos pendientes: ¿vais los dos hacia el mismo lado? ¿el futuro que uno quiere se asemeja o va de manera paralela con el futuro del otro? En serio Piscis, tienes que tener esto muy claro porque a veces parece que si pero no… Y al final eso será un problema.

Es posible que en lo profesional hayas estado esquivando un montón de obstáculos y que no haya sido fácil, pero este mes te darás cuenta de que TODO merecerá la pena al final. Por fin comienzas a recoger frutos, por fin empiezas a darte cuenta de que, lo que parecía que no saldría jamás, sale con constancia y con persistencia. Concéntrate en los detalles que puedes mejorar. Hay personas que te envidian mucho Piscis y que no dudarán en clavártela por detrás en cuanto puedan, sobre todo en el sector laboral. Cuidado con esto.

Y procura no mezclar mucho lo emocional con lo personal y con lo laboral por favor. Eso será lo que no te deje avanzar del todo, lo que no te deje progresar.

Fuente: Horóscopo Negro