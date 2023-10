Sofía Clerici dijo de quién era el barco del escándalo que usaron con Insaurralde

La modelo Sofía Clerici publicó en las últimas horas una historia en Instagram en la que aclara las circunstancias en las que mantuvo un encuentro con el ahora ex jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, en un yate en Marbella.

En su descargo, Clerici explicó que el barco es de un amigo de su hermana, que Insaurralde estaba de vacaciones y que los presuntos regalos que le hizo el ex funcionario fueron comprados por ella.

El descargo de Clerici en redes sociales

sofía clerici.webp

La influencer dio su versión de los hechos y sostuvo: "Me fueron visitar y, para que sepan, el barco es de un amigo de mi hermana que nos prestaron por un día entero para navegar", indicó. "No tiene nada de malo que una persona de la política se tome vacaciones cortas". "Y las cosas que tengo como carteras, relojes, me lo compré solita para que sepan también", agregó Clerici.

Previamente la modelo había compartido mensajes de apoyo de sus seguidores y otros propios. La morocha hizo varios posteos en sus historias de Instagram. "¡No dejan vivir en paz!", se quejó la influencer en la red social de la camarita. Indignada, sumó: "¡Qué mal está la gente!". También subió una foto en la que se podía leer la frase "más amor, por favor", la joven escribió: "Consejito del día: ¡vivan más la vida y no la de otros!".

(Fuente: Minuto Uno)