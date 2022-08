Pampita rompe el silencio y revela por qué nunca habla de su madre: ¿se llevan mal?

Sin embargo, este martes la modelo estuvo invitada a LAM y no le quedó otra que responder a todo lo que las panelistas querían saber, entre esas cosas, cómo es la relación que mantiene con su familia que aún está en La Pampa. En particular con su madre Tania Dos Santos .

Es que en su realiti, Siendo Pampita, la esposa de Roberto García Moritán omitió a varios integrantes de su familia. Una de ellas es Tania Dos Santos y otra es su hermana mayor que vive en La Pampa y de la que nunca habla.

Pía Shaw fue la que se animó a hacer esa pregunta incómoda a la modelo y ella respondió contundente. "No lo elige. Al igual que mi hermano y mi hermana de La Pampa. Viven una vida retranquila y que alguien los vea, estar expuestos...", dijo Pampita.

Así, explicaba que en realidad no existe ninguna interna familiar como dicen los rumores sino que se trata de una parte de su familia a la que no le gustan los medios de comunicación, ni que sus fotos salgan en las tapas de revistas.

Es más, Pampita aclaró que Tania Dos Santos la acompañó durante todo el embarazo de Ana pero que ella no quiso exponerla en redes sociales porque sabe que no le gusta. "El año pasado mi mamá estuvo mucho en Buenos Aires, en todo mi embarazo me acompañó. Está en todos los momentos especiales", dijo la exitosa empresaria. Así, echó por tierra todas las versiones que indicaban que estaba peleada con sus dos hermanos y su mamá. Cerrando bocas.