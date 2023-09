Miguel del Sel y Chino Volpato formarán un nuevo dúo cómico: qué dijo Dady Brieva

Dady Brieva se refirió el nuevo dúo que formaron sus ex compañeros de Midachi.

Fiel a su estilo, Dady no esquivo el tema y contó en detalles por qué decidió no formar parte de la vuelta de Midachi. “Cuando era el Mundial (Qatar 2022) fuimos a comer a lo del Chino (Volpato), ahí no sabíamos cómo hacerlo. Yo planteé que tengo hijos chicos y que estoy para otra cosa” , se justificó el humorista.

“Armar Midachi no es así nomas… son 50 personas, 40 personas, son bailarines, son músicos, son dos colectivos de línea con un semi-remolque para salir de viaje y amortizar esa plata sale 800 mangos el kilómetro de un rodado por la ruta de aquí a Neuquén…y qué sé yo, entonces, hay que subirse y no bajar y yo ya estoy viejo para subirme y no bajar”, expresó Brieva.

“El nombre tentativo que le pusieron es sugestivo porque lo que me trasciende es que el nombre sería ‘Miguel y el Chino en Banda’ como que los largaste en banda directamente”, expresó la periodista Nancy Duré, panelista del ciclo de El Trece.

“Bueno cuando Miguel se fue a trabajar con Tinelli a grabar el disco Karakatiski (1995) jodíamos con eso y él me jodía a mi y me decía ‘mirá cómo estará el país que vos sos galán’. Todo arriba del escenario y con humor. Nosotros somos una familia, cumplimos 40 años, con el tiempo uno se da cuenta de ciertas cosas que en el fragor de la dinámica no se da cuenta en la lucha cotidiana y para mí los Midachi y mis dos compañeros, que los amo profundamente, a medida que pasan más el tiempo más cariño y más ternura les tengo”, señaló.

Durante décadas el trío Midachi no paró de llenar teatros, hasta que en determinado momento las diferencias ideológicas entre Miguel del Sel, el Chino Volpato y Dady Brieva resultaron decisivas para enfriar al trío humorístico, al menos sobre el escenario.

Mientras de Del Sel se probó en la política algún tiempo como embajador en Panamá durante el gobierno de Mauricio Macri, Brieva siempre se declaró abiertamente simpatizante del peronismo y de la gestión kirchnerista. En tanto, el Chino se dedicó a llevar adelante actividades privadas.

De esta manera, tras reunirse en 2018 para festejar los 35 años de trayectoria del trío, Volpato y Del Sel anunciaron recientemente su próximo show, que desembarcará el próximo 25 de diciembre en Villa Carlos Paz, y nuevamente sin Dady Brieva.

El espectáculo que debutará unos días antes de fin de año y se extenderá hasta fines de marzo en la plaza teatral de la villa serrana será producción de Miguel Pardo. En tanto, en los próximos meses cerrarán agenda con propuestas para llevar el show humorístico musical tanto a Buenos Aires, como Estados Unidos, España y Uruguay.

Hasta el momento se desconoce qué otra figura se sumará al show, pero en las últimas horas surgió el rumor de que Iliana Calabró podría ser parte del espectáculo, donde en principio se había dejado trascender que Pablo Cabaleiro, más conocido como El Mago Sin Dientes, iba a ser de la partida. Sin embargo esa información fue desmentida a este medio.

FUENTE: Infobae