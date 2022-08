Mar Tarrés destrozó a Cormillot por decir que las gordas no sufren acoso laboral

Porque parece que nadie se había dado cuenta hasta ahora de lo nefasto de las máximas de Cormillot y quedó en evidencia durante una entrevista en el programa La Puta Ama. Entrevistado por Florencia Peña y Diego Ramos, el médico tuvo repudiables palabras en las que básicamente afirmaba que las personas gordas no son deseadas y, mucho peor aún, que no las acosan laboralmente.

“Si sos una chica que pesa 120 o 130 kilos en la oficina, muy posiblemente tus amigos, si te ponen la mano encima, te la ponen como un buen compañero. Si vos bajás 30 o 40 kilos ya dejan de ponerte la mano encima como un buen compañero y te ponen la mano encima con otra intención, ¿no?”, dijo Cormillot muy seguro.

El repudio en redes sociales fue inmediato, sobre todo proque Cormillot desconoce el acoso laboral y sexual que muchas veces reciben las mujeres gordas y que no se atreven a denunciar porque nadie les cree. Mar Tarrés, influencer y activista gorda habló en su Instagram y repudió al nutricionista por lo que dijo.

“Aquí la ‘gordita de la oficina’ levanto una baldosa y me sale un chongo”, le dijo indignada Mar Tarrés.

La cordobesa le aclaró un par de cosas al médico y no fue para nada amable con sus palabras. “Con todo respeto, pero así como Cormi nos enseñó muchas cosas, hoy me toca a mí -como activista- enseñarle a él que el amor y el sexo que merecemos tener no se miden en una balanza. Todos tenemos derecho sin importar el cuerpo que habitemos a disfrutar del amor y del sexo”, le dijo Mar.