La lista de programas de televisión a los que Karina Jelinek eligió no ir más

Karina Jelinek fue parte de la mesaza de Mirtha Legrand este sábado por la noche y cuando le tocó hablar de sus pocas apariciones en la televisión argentina, la modelo no tuvo problema en decir que “aprendió” de todo lo vivido y que ya tiene una lista de programas de TV al que no irá nunca más.

“Karina, vos no sos muy de ir a la televisión, ¿no? ¿No te gusta?”, indagó la conductora del programa que lidera todos los sábados a la noche por eltrece . A lo que la invitada respondió: “ Voy cuando me siento cómoda. Estoy como muy selectiva . A La Jaula de la Moda (programa que se emite por Ciudad Magazine ) voy siempre, es mi segunda casa. Le mando un beso a Coco Fernández y a todo el equipo”

“Ella se hace rogar”, insistió la presentadora. Pero Jelinek cerró, tajante con su postura: “¡No! Por favor, para nada. Yo valoro cada invitación y que se acuerden de mí porque es un honor. Para mí es un placer y un honor, pero me encanta ir donde yo me siento cómoda. Dónde no, no. Aprendí. No voy a ir a sentarme a un programa y que me pregunten cosas incómodas. Encima pierdo mi tiempo y la paso mal. Aprendí con el tiempo. Sí, soy exclusiva, Mirtha”.