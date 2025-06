Fernando Aguilera vuelve reiventado en acordes energúmenos

A tocar 'las viejitas'

“Vamos a estar haciendo todas las canciones de los EP que hice en los últimos años junto a algunos amigos y también vamos a tener dos estrenos, que son bien energúmenos porque ya pertenecen a la banda. Además, hemos elegido una linda lista de covers, son canciones muy particulares y a las que yo llamo ‘a las viejas también hay que tocarlas’. Hay canciones muy buenas, que la gente se está olvidando y por eso nosotros las vamos a refrescar. Son canciones maravillosas ”, comentó Fernando, quién tímidamente deslizó que habrá un interesante juego visual que complementará su actuación.

image.png

Era inevitable abordar el tema de fuente inagotable de energía que lo mantiene activo dentro del agitado mundo de la música. Y fiel a su estilo, Aguilera la paró de pecho y dijo: “El gusanito que me picó es indomable. Muchas veces me ha pasado de enojarme conmigo mismo o con los contextos y decir ‘ya no hago más nada, esto ya fue’. Pero no puedo, es una actividad, una pasión, que me acompañará hasta que quiera y un día me abandonará, me dejará, y me tocará poner en práctica otras habilidades que tengo”.

Vamos a estar haciendo todas las canciones de los EP que hice en los últimos años junto a algunos amigos y también vamos a tener dos estrenos, que son bien energúmenos porque ya pertenecen a la banda Vamos a estar haciendo todas las canciones de los EP que hice en los últimos años junto a algunos amigos y también vamos a tener dos estrenos, que son bien energúmenos porque ya pertenecen a la banda

“ Es hermoso vivirlo, es hermoso compartirlo. Es algo que no tiene precio. El saber que estoy escribiendo una canción que pronto va a oír alguien es como una fuerza que hay ahí. Es una energía que me empuja a siempre estar haciendo alguna cosita. Y también están los que me siguen dando bola, que para mí también es una bendición, y entre esos está mi familia. Todo es movilizante, la familia, las vivencias, el día a día, las buenas y las malas”, agregó el cantante.

¿Y qué queda del Fernando que se subió por primera vez a un escenario hace más de tres décadas atrás?: “ El espíritu. Seguramente no me moveré ahora como me movía en ese entonces, pero el espíritu esta intacto. Trato de ser lo más sincero en la música, como lo he sido antes y como lo soy hoy ”.