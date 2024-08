Gustavo Cerati y un cumpleaños único: homenaje de músicos, videos inéditos y las veces que estuvo en San Juan

Con la caída del sol, más de mil músicos tocaron el hit de Soda Stereo. Desde el escenario y a modo de guía músical, estuvo Andrea Álvarez (que grabó en el disco) en batería, y el apoyo vocal del Coro Kennedy. La mezcla de audio final quedó a cargo del tecladista, productor e histórico colaborador de Gustavo, Tweety González.

Pero eso no fue todo. Desde la cuenta de Instagram del artista anunciaron el estreno de dos videos inéditos. Se trata de “Cactus” y “Jugo de Luna”, temas que forman parte de sus álbumes “Fuerza natural” y “Ahí Vamos”.

"Cactus" pertenece a su último álbum, "Fuerza natural", que se lanzó en 2009. La canción fue compuesta por Gustavo y se grabó primero en su nuevo estudio, Unísono, y luego en dos estudios de Nueva York: The Looking Glass y Stratosphere Sound, con la participación de los músicos de su banda e invitados especiales. En la grabación tocaron, además de Cerati (voz, guitarras y programación), Richard Coleman (guitarra), Fernando Samalea (Legüero y percusión), Gonzalo Córdoba (guitarra y charango), Byron Isaacs (bajo y contabajo), Didi Gutman (piano) y Leandro Fresco (programación). La canción "Cactus" se convirtió en un clásico del repertorio de Cerati y hubo versiones a cargo de artistas como Abel Pintos y Pedro Aznar. Textual de Gustavo sobre "Cactus": Un tema folclórico, psicodélico, pero, sobre todo, emocionalmente conectado con lo profundo y ancestral.