Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo, separadísimos: ¿Qué pasó?

El conductor arrancó diciendo: “Hoy te adelantaba en mis redes que había una separación en el mundo del espectáculo, tiene que ver con una pareja que ha tenido sus idas y vueltas, pero esta vez me decían que no hay vuelta atrás ”.

Juan Etchegoyen no se quedó solo con eso y agregó: “Es todo muy confuso pero la data es la que te estoy contando. Vos te preguntaras por qué confuso. Por qué hablé con la mujer de la pareja contándole esto que me había llegado de buena fuente y no me desmiente el rumor, lo que daría a entender que esto es así”.

Lee más: El video al borde de la censura entre Flor Vigna y Luciano Castro: las imágenes de la polémica

El animador aseguró: “Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo estarían distanciados hace un mes. Lo pongo en potencial porque a mí Gianinna no me lo confirma y yo lo cuento porque viene del círculo íntimo esta información. La decisión la habría tomado ella”.

El periodista de Radio Mitre confesó: “Lo que me dice Gianinna es que ella es muy de perfil bajo y que no va a decir nada sobre su vida privada, lo cual es entendible, pero yo creo fuerte en estos datos que te estoy dando. Mi fuente me habla de un desgaste total y que ya no congeniaban como antes, cómo que se terminó la magia que en algún momento hubo”.

El hombre cerró la nota diciendo: “Y para los que creen en el mundo redes también les comento que a esta hora no se siguen Gianinna y Daniel, esperemos a ver si lo dicen los famosos, pero yo te anticipo la ruptura ”.