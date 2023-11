El video al borde de la censura entre Flor Vigna y Luciano Castro: las imágenes de la polémica

Tras la viralización del clip, Sabrina Rojas, ex del actor y madre de Esperanza y Fausto, dos de sus hijos, apuntó contra la cantante, que fue quien publicó las imágenes en su cuenta de Instagram.

“A mí me pareció un montón”, comenzó diciendo la actriz al aire de LAM (América).

Luego, le hizo un reclamo a Vigna: “Estaría bueno que Flor tenga consideración que hay dos niños (sus hijos) que no está bueno que lo vean”.

Por último, le dio un consejo: “Aparte no lo necesita, y ella se entrega en bandeja al bardeo cuando no lo necesita”.

Flor Vigna volvió a dar que hablar en las redes sociales, donde compartió un video que inicia con Luciano Castro tocándola por debajo de la minifalda negra mientras miran a cámara y sonríen. Acto seguido, promocionó un show en el que hará la canción “Mi ex tenía razón” que hará en versión salsa, lo que sembró dudas acerca de si se trató de un error o lo hizo adrede.

Aunque apenas dura segundos, la grabación de alto voltaje desató durísimas críticas en Twitter, donde le dijeron que era muy desubicada. Algunos seguidores también apuntaron contra el actor, a quien le remarcaron que con Sabrina Rojas se comportaba “como un señor”.

“Muy grasa”, “Lo único que quiere demostrar ella es que él la atiende mejor que Nico Occhiato”, “La verdad es que desde que está Luciano ella se descarriló”, “¿Con qué necesidad sube eso?”, “Que alguna amiga o alguien le diga que esto no da”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la cantante, que días atrás también había compartido un video desde la cama.

En Intrusos, América Tv, se analizó el polémico video que subió Vigna a las redes con Castro y las periodistas Marcela Tauro, Laura Ubfal, Guido Záffora y Karina Iavícoli opinaron sin filtros de la imagen hot.

"Flor aprendió dónde está cada cosa. A su lado tiene a un gran maestro, Luciano Castro. Subió un video que llamó muchísimo la atención. Es fuerte… Lo que hace Luciano es un gesto de amor, de contención. Lo que hace es meterle la mano debajo de la pollera…", indicó Ubfal.

"Hay cosas que podés evitar. Me parece de mal gusto. Son grandes los dos", observó Marcela Tauro. "Chicos, no es tan raro tampoco. Le metió la mano en la pierna…", comentó Guido Záffora.

"No parece en la pierna. Si era en la pierna, no me molestaría... Si borró el posteo es porque le habrán puesto de todo. Yo veo la imagen, y mirá que no soy pacata, pero me shockea", reflexionó Marcela Tauro.

En tanto, Karina Iavícoli expresó: "A mí me da machista, por parte de Flor. Él queda como el mega maestro y ella la nena virginal que recién sale a la vida y aprende. Da a entender que él le mostro un mundo desconocido".

"No es un video porno, es un video con el novio y le está tocando la pierna, que vos pienses que le está tocando otra cosa...", le marcó Guido a su compañera. Y Karina comentó: "Para mí le está tocando la vagina". Y Tauro acompañó: "Para mí no le está tocando la pierna".

"La está... Esa palabra que empieza con M", dijo Laura Ubfal. "Si el posteo fuera tan divino, no lo hubiera levantado. Yo no soy pacata, pero me shockeó", indicó por su parte Marcela. "Coincido en el prejuicio que existe en el goce de la mujer", remarcó Flor de la V ante el intenso debate de los panelistas.