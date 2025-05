El duro castigo del Galatasaray a Mauro Icardi por su "luna de miel" con la China Suárez en Miami

Pasó en la tele El insólito motivo que hizo correr a Darío Barassi a los brazos de una sanjuanina: "No lo puedo evitar"

El número que Icardi utilizó habitualmente desde su llegada al equipo fue reasignado recientemente a otro jugador del plantel, lo que habría generado un fuerte enojo en el ex PSG. Según el periodista, desde el club argumentaron que Icardi no cumplió con los pedidos formales de regresar y continuar su recuperación física en Turquía, razón por la cual no puede reclamar privilegios.

Actualmente, el dorsal 99 pasó a manos del mediocampista Mario Lemina, de nacionalidad francesa y origen gabonés. Este detalle, aparentemente menor, es para algunos una muestra simbólica del deterioro en la relación entre el jugador y el club.

El conflicto, según trascendió, no se limita a lo deportivo. También existirían desacuerdos económicos que aún no fueron resueltos, y que podrían profundizarse si el delantero no retorna pronto. La gran incógnita ahora es si Icardi volverá efectivamente a Estambul o si su etapa en Galatasaray está llegando a su fin.