El dulce posteo de Jimena Barón en la vuelta a sus redes sociales y junto a su hijo Arturo

El mensaje de Jimena Barón en redes sociales que enterneció a todos

“Una semana. Aquí, entre dadas de tetas constantes, recolectores de leche, y algunas manchas en corpiños y remeras, me reporto por un ratito y vuelvo a largar el teléfono. Este pibe me tiene ESTÚPIDA DE AMOR, pero ESTÚPIDA. Yo pienso: ¿de nuevo teta? Si le acabo de dar, pero en realidad pasaron 2 horas que yo me quedé mirándolo inmóvil mientras dormía. Así, todo el día, todos los días”, comenzó diciendo Jimena en un posteo que subió a Instagram con fotos del nuevo integrante de la familia.