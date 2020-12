¡Tremendo!: Netflix compartió el trailer de Cobra Kai 3

Los amantes de Karate Kid y, por extensión, de Cobra Kai están relamiéndose ante la llegada de la tercera temporada de la serie secuela que la rompe en Netflix.

Precisamente, este miércoles la plataforma streaming presentó el trailer oficial y aumentó aún más la expectativa de cara al estreno del próximo 8 de enero.

"La tercera temporada empieza con todos recuperándose del violento enfrentamiento entre los dojos, que dejó a Miguel en estado delicado", explican desde Netflix. "Mientras Daniel (Ralph Macchio) busca respuestas en su pasado y Johnny (William Zabka) trata de redimirse, Kresse (Martin Kove) continúa manipulando a sus vulnerables estudiantes con su particular idea del dominio. El alma de All Valley está en juego, y el destino de cada estudiante y sensei pende de un hilo".

Alerta de spoiler (no continuar leyendo si no se vio el final de la temporada 2): las imágenes muestran a Miguel Diaz (Xolo Maridueña) internado, inconsciente, luego de haber sufrido una caída brutal. Allí comienzan las especulaciones. ¿Aparece una médica clave, Ali, viejo amor de Daniel y Johnny otra vez (la actriz Elisabeth Shue?). Las versiones que manejan los fans no fueron confirmadas ni desmentidas por las autoridades de la plataforma de streaming.