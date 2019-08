Llega a San Juan la última de Tarantino:¿Qué dijo el mundo sobre ella?

Este jueves se estrenó en las salas de cine sanjuaninas la novena entrega de Quentin Tarantino, "Erase una vez en … Hollywood". Según testimonios del mismo director, buscó remontarse a la época de oro del cine, los años 60. La historia se centra en Los Angeles a fines de los 60. Un actor western en decadencia, Rick Dalton (Di Caprio), busca levantar su carrera. A su lado esta su doble de riesgo, Cliff Booth (Pitt) quien intenta levantar los ánimos en la vida de su amigo. A esta historia se suman distintos personajes, como Sharon Tate (Robbie), Charles Manson y Bruce Lee.

Lee las criticas:

"Tarantino seduce pero no brilla"

-Mala noticia: la película más esperada del año es un ejercicio de estilo desparejo y estirado. Seductor de a ratos, agradable siempre, vacuo en líneas generales y singular sólo en la última secuencia, uno de esos tours de force tarantinianos, sangrientos hasta la carcajada. Pero Érase una vez en… Hollywood no es un ejercicio brillante. Hasta el propio título promete lo que no cumple. Se supone que anuncia alguna clase de diálogo con la serie inaugurada por Sergio Leone con Érase una vez en el oeste y Érase una vez en América, y no hay nada de eso. Además, ¿por qué esos puntos suspensivos, que crean una expectativa sin rumbo? Como tantas cosas de la película, un recorte lo hubiera beneficiado.

Critica de Horacio Bernades - Pagina 12.

"Cuando la ficcion supera a la realidad" - Muy buena.

Si empezáramos por el final, algo que no vamos a revelar, podríamos decir que la película se toma libertades, que juega con los hechos y, también, que esa escena casi del final es una maravilla. Al fin y al cabo, Había una vez… en Hollywood es una película de Tarantino. Y éste es un Tarantino cristalino. Puro. En modo nostálgico, pero brutalmente corajudo.

Critica de Pablo Scholz - Clarin.

"La película más personal de Tarantino, una obra maestra"

Digamos que nos encontramos ante la más emotiva y, si me dejan, sincera de las cuantas películas ha firmado su director. Sin duda, la más rara e intensa. Sin miramientos, Tarantino abandona buena parte de las marcas de estilo que han configurado el alcance del adjetivo tarantiniano y que tantos secuaces ha producido. La película discurre en paralelo entre el quehacer errático de un actor (Leonardo DiCaprio como Rick Dalton) fundamentalmente errático, y el delirio de vida de una actriz (Margot Robbie como Sharon Tate) que aspira a simplemente la vida. De por medio, un doble o especialista (Brad Pitt como Clift Booth) como auténtico catalizador de una aventura que habla precisamente de cómo unos cuerpos sustituyen a otros y de cómo unos sueños se dejan arrastrar por sus pesadillas correspondientes.

Critica de Luis Martinez - El Mundo.

‘Érase una vez en... Hollywood’ es un regreso a esa Meca del cine en transición.

Lo viejo se estaba muriendo y lo nuevo pedía que le abrieran paso a golpe de una serie de obras maestras que, al poco tiempo, terminarían por acabar de cortocircuitar el viejo sistema de los grandes estudios. En este tan conocido contexto, Tarantino se inventa a dos personajes que vienen de esa antigüedad (un doble de escenas de acción y un actor célebre en los años cincuenta por su participación en un western televisivo) y revive el fantasma de alguien que parecía destinado a estar en la avanzadilla de aquella revolución.

Critica de Victor Esquirol - Filmaffinity.

Tarantino toma una de las historias más trágicas de la historia del cine. El asesinato de Sharon Tate por parte de "La Familia" de Charles Manson. La actriz comenzó a hacer carrera a comienzos de década con distintos roles no muy importantes. En 1968 se casó con el director polaco Roman Polanski (director de "El Pianista"). Pero en 1969, mientras que su esposo estaba ausente en un viaje, la pandilla de Charles Manson la asesinó el 9 de agosto.

Pero tranquilos que no es un spoiler. Nuevamente Tarantino se propone reescribir la historia, como lo hizo en "Bastardos sin gloria". Según las criticas, el film se acopla a su estilo. Es una película muy larga en la cual la primera hora y media sirve como introducción para la masacre que se lleva a cabo en la hora final.

