"Élite", 2º temporada: nuevo tráiler con más estudiantes e intrigas

La segunda temporada de Élite volverá a regresar al colegio Las Encinas, donde los estudiantes pretenden volver a la normalidad. El 6 de septiembre se estrenará en la plataforma de Netflix.

En la segunda temporada se sabrá si se van a volver a ver o no (Foto: Netflix)

Después de que la primera temporada de Élite trató sobre la historia de Marina y el misterio de quién la mató, en esta segunda temporada cada uno de los personajes no olvidarán lo que ocurrió.

Danna Paola compartió un video de Élite (Foto: Twitter)

Esta carga será imposible de soportar, luego de que muchos de los estudiantes de la escuela tendrán que pasar juntos otro ciclo escolar.

La segunda temporada se lanzará el 6 de septiembre (Foto: Netflix)

Danna Paola, la actriz mexicana que participa en la serie, retwitteó en su cuenta de Twitter un video donde se puede ver su participación en esta segunda temporada.

Primera temporada

Buscan resolver quién mató a Marina (Foto: Netflix)

La serie sigue la vida de tres jóvenes que han recibido una beca para estudiar en "Las Encinas", un instituto prestigioso de España, tras el derrumbe que sufrió su anterior escuela.

La llegada de Samuel, Nadia y Christian no será nada fácil, pues los estudiantes que se encuentran en dicho instituto no les harán la vida sencilla. Pero entre la humillación y el acoso escolar ocurre el asesinato de una de las estudiantes, y sólo quedará por descubrir quién fue el asesino.

Actores de "Élite" tienen una relación en la vida real

Los dos actores no esconden su amor (Foto: Especial)

Dos actores de Élite son novios en la vida real. Jaime Lorente, de 26 años, y María Pedraza, de 22, fueron vistos paseando de la mano y besándose por las calles de Madrid.

Los caminos de estos dos jóvenes artistas españoles se cruzaron durante el rodaje de La casa de papel -otra ficción española de gran éxito-, y ahora que volvieron a compartir programa para Netflix, parece que ha surgido el amor entre ellos.

La revista Cuore publicó las primeras fotos de los enamorados. No obstante, los actores – con millones de seguidores en Instagram- no ocultan su relación en las redes sociales.

La apasionada historia de amor que existe en Élite entre Marina (María Pedraza) y Nano (Jaime Lorente) traspasó la pantalla chica. Netflix ya confirmó una segunda temporada.

El despegue en popularidad de Pedraza se produjo casi de forma simultánea con La casa de papel, que también contará con una tercera parte. En tanto, Lorente también se hizo famoso gracias a la misma serie. A sus 26 años, se ha convertido en todo un galán y acaba de estrenar la película La sombra de la ley, dirigida por Dani de la Orden.

¿Quién es Jaime Lorente?

Jaime Lorente hace de “Denver” en “La Casa de Papel” (Foto: Especial)

Estudió en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia, su tierra natal. Participó en ficciones como Pecado Original, Ana y los 7, Amar en Tiempos Revueltos y El Comisario, Los Misterios de Laura y El Secreto de Puente Viejo. En Netflix, se lo podrá ver en la serie española Élite, en la que vuelve a trabajar con María Pedraza y Miguel Herrán, compañeros de La Casa de Papel.

Realiza el papel de Denver en "La Casa de Papel" que en la serie es un hombre rebelde que le encanta pelearse y agarrarse a piñas con cualquiera. De su padre heredó el oficio de ladrón y siempre se ha metido en problemas. Durante el atraco, se enamora de una rehén. Es divertido y tiene una risa muy contagiosa.

"La primera vez que me subí a un escenario fue por mi hermano mayor, porque en la función del colegio de navidad necesitaban un niño Jesús. Él me propuso y ese fue el primer papel que hice de toda mi vida. De hecho, recuerdo que cuando me vi vestido dije: 'No salgo'. Hasta que llegué a la función y vi a todos los compañeros disfrazados, cada uno de lo que le tocaba. Fue entonces cuando me convencí, me subí al escenario y, a partir de ahí, empecé a participar en todas las funcioanes del colegio", explicó en una entrevista a la revista Shopper.