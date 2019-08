Comic Con: Netflix presentó los avances de "The Witcher" y "The Dark Crystal"

"The Witcher", una superproducción liderada por Henry Cavill, y la precuela de la cinta "The Dark Crystal" fueron las dos grandes propuestas de fantasía y aventuras con las que Netflix aterrizó este viernes en la Comic-Con de San Diego (EEUU).

El Hall H, el salón más grande del Centro de Convenciones de San Diego, recibió este viernes a una plataforma digital que con muchísima ambición y dinero aspira a triunfar en todos los campos mediáticos posibles: desde aspirar con galones a los Óscar a conseguir taquillazos de series o películas pasando por convencer al exigente y muy especializado público de eventos como la Comic-Con.

Los fanáticos pudieron dar un primer vistazo a la anticipada nueva serie The Witcher en San Diego Comic Con 2019 este viernes 19 de julio, cuando el protagonista Henry Cavill compartió con ellos un teaser. Yvette Nicole Brown ("Community," "Mom") moderó el panel con la showrunner Lauren Schmidt Hisrich y los miembros del elenco Henry Cavill (Geralt of Rivia), Anya Chalotra (Yennefer) y Freya Allan (Ciril).

En este sentido, Netflix recurrió hoy a una gran estrella de Hollywood como Henry Cavill, que ha cambiado su capa voladora de Superman por la oscura épica fantástica de la serie "The Witcher".

Geralt de Rivia será quien haga del personaje principal (Foto: Netflix)

"Había algo de Geralt que realmente me tocó la fibra sensible", dijo en referencia a Geralt de Rivia, el cazador de monstruos que protagoniza las famosas novelas del escritor polaco Andrzej Sapkowski y que él interpreta en esta serie.

"Tiene una apariencia dura, de tipo del mundo real, pero al mismo tiempo es un verdadero héroe", consideró el actor británico.

Acompañado por las actrices Anya Chalotra y Freya Allan y la "showrunner" (máximo responsable de una serie) Lauren S. Hissrich, Cavill presentó el tráiler de "The Witcher" y varios clips de adelanto que dejaron entrever una potente producción televisiva que, al estilo de "Game of Thrones", entrelaza la magia con la violencia, el sexo y las luchas de todo tipo.

El actor aseguró que es "un honor absoluto" interpretar a Geralt de Rivia y admitió lo obsesionado que estaba con este papel, ya que es un gran aficionado a los videojuegos de "The Witcher".

“The Witcher” todavía no tiene fecha de estreno (Foto: Netflix)

Hissrich contó que Cavill la llamó cuando todavía este proyecto era apenas un boceto sin nada sólido y afirmó, entre risas, que el actor fue "realmente molesto" a la hora de convencerla para que le diera el papel.

"Pero cuando estaba escribiendo (el guion) me di cuenta de que continuaba teniendo la voz de Henry en mi cabeza. Y eso fue como un signo indiscutible de que era un personaje hecho para él", indicó.

Por otro lado, Cavill explicó que en "The Witcher", que todavía no tiene fecha de estreno, hizo todas las escenas de acción sin recurrir a dobles y describió asimismo el conflicto existencial que trastorna a su alter ego.

"Tiene esta dicotomía de ser muy duro por fuera porque es así como cree que es el mundo desde su experiencia, esa es su realidad del mundo y la refleja; pero en verdad y en el fondo, es un hombre que tiene una convicción sobre lo que el mundo puede ser", señaló.

“The Dark Crystal: Age of Resistance” se estrenará el 30 de agosto (Foto: Netflix)

A continuación, llegó el turno de "The Dark Crystal: Age of Resistance", serie que se estrenará en Netflix el 30 de agosto y que sirve de precuela para "The Dark Crystal" (1982), el clásico filme de fantasía que dirigieron Jim Henson y Frank Oz.

Explotando hasta límites insólitos las posibilidades artísticas de las marionetas, tal y como hizo la recordada y aplaudida cinta original, "The Dark Crystal: Age of Resistance" contó hoy con dos actores que han participado en su doblaje como embajadores de lujo: Mark Hamill y Taron Egerton.

"Vi la película por primera vez cuando tenía seis o siete años. Mi padre me la enseñó. Simplemente pensé que era cautivadora y diferente completamente a cualquier cosa. Y todavía lo siento así", dijo Egerton, que dio vida recientemente a Elton John en el filme musical "Rocketman".

Acerca de The Witcher

The Witcher está basada en una serie de libros de fantasía (Foto: Netflix)

Basada en la exitosa serie de libros de fantasía, THE WITCHER es una historia épica sobre destino y familia. La serie original de Netflix se centra en el famoso cazador de monstruos, Geralt of Rivia. Introdúcete en el mundo de "El Continente", en donde los humanos, elfos, hechiceros, gnomos y monstruos pelean por sobrevivir y prosperar, y en donde el bien y el mal no se identifican fácilmente.

Henry Cavill (Mission Impossible – Fallout, Justice League) encabeza el reparto de la saga The Witcher, interpretando el papel de Geralt of Rivia, acompañado de los actores principales, Anya Charlotra (The ABC Murders, Wanderlust) como Yennefer y Freya Allan (The War of the Worlds, Into The Badlands) como Ciri.

Otros talentos previamente anunciados incluyen a Jodhi May (Game of Thrones, Genius) como Calanthe, Björn Hlynur Haraldsson (Fortitude) como Eist, Adam Levy (Knightfall, Snatch) como Mousesack, MyAnna Buring (Ripper Street, Kill List) como Tissaia, Mimi Ndiweni (Black Earth Rising) como Fringilla, Therica Wilson-Read (Profile) como Sabrina, y Emma Appleton (The End of The F**king World) como Renfri, Eamon Farren (The ABC Murders, Twin Peaks) como Cahir, Joey Batey (Knightfall, Strike) como Jaskier, Lars Mikkelsen (House of Cards, Sherlock) como Stregobor, Royce Pierreson (Wanderlust, Judy) como Istredd, Maciej Musiał (1983) como Sir Lazlo, Wilson Radjou-Pujalte (Jamillah & Aladdin, Dickensian) como Dara, y Anna Shaffer (Harry Potter) como Triss.