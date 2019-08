Se viene otra Matrix: mirá de qué se trata

Warner Bros. quiere volver a la Matrix. Aún no se confirma si será una secuela, un reboot o una remake, pero algo se está coordinando en el estudio.

Hasta ahora, se desconocía si las hermanas Wachowski estarían involucradas en el proyecto, al menos como productoras, pero ahora fue Lilly quien se encargó de aclarar la situación.

"Me gusta cuando las historias salen al mundo y te vuelven de maneras diferentes. De eso se trata contar historias. Soy parte de algo más grande. No soy dueña de algo así, cualquier historia que quieran contar me va a interesar. Espero que sea mejor que la original", comentó.

Rumores apuntan a una posible nueva película protagonizada por Michael B. Jordan.