Carina Zampini se ausentó del homenaje a Gerardo Rozín: "Tuvieron una malísima relación"

Gerardo Rozín continúa siendo tema de agenda porque a nadie le ha pasado desapercibido su fallecimiento. El domingo se le hizo un homenaje en "La Peña de Morfi" en el que no faltó la emoción, pero sí faltó una persona que creímos que estaría presente: Carina Zampini.

Desde que Gerardo Rozín pasó a mejor vida, solo hemos escuchado relatos extraordinarios para recordarlo y suponíamos que Carina Zampini sería parte de ese proceso. Sin embargo, sorpresivamente se ausentó del homenaje y las alarmas comenzaron a sonar con fuerza.

Carina Zampini y Gerardo Rozín en la promo de "La Peña de Morfi".

Carina Zampini no fue parte del especial que se le hizo a Gerardo Rozín porque no tuvieron la mejor relación. Recordemos que juntos comenzaron a conducir "La Peña de Morfi" y luego ella fue reemplazada por otras colegas, pero nadie sabía que no eran muy amigos.

Luli Fernández es quien dio el dato en "Socios" y también dejó claro que la actriz abandonó el programa dando un portazo. Aparentemente no tenían buena química y eso derivó en que la relación laboral se tornara insostenible.

Gerardo Rozín y Carina Zampini.

"Ella cayó tipo estrella a un ámbito en el que no la conocían y en el que no había trabajado", dijo Luli en referencia a que Carina Zampini llegó a Morfi con aires de grandeza, pero Gerardo Rozín no la apañó. Seguramente hay mucho trasfondo en esta historia y es muy probable que más salga a la luz con el paso de los días.