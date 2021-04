¡Adentro!: Lizy Tagliani se puso las pilas y mirá en qué le va mejor

La reconocida y carismática Lizi Tagliani, tiene un amplio abanico de oportunidades laborales frente a la pantalla de los argentinos, ya que en los últimos años supo ganarse el cariño de los espectadores con mucho trabajo y humor.

Tal es así que el año pasado, la pandemia golpeó a la conductora por falta de presencia en la TV, sobre todo cuando en su ciclo detectaron un brote de coronavirus y decidió alejarse por un tiempo del mundo de la televisión.

Este tiempo libre le dio la oportunidad de pensar en ella y dedicar su tiempo en algo producto y aprovechó para comenzar una carrera universitaria. Abogacía fue su elección y todos aquellos que la conocen saben de lo mucho que siempre quiso seguir con esta línea de estudios.

Aparentemente y según ella misma, le va muy bien y comentó cuantas materias ya lleva rendidas, a pesar del poco tiempo que lleva de cursado entre virtualidad y trabajo:

“me encanta estudiar. Estoy muy feliz. Es como ir al gimnasio para mí. Ya di 6 materias, voy a dar tres de las que estoy cursando, me anoté en tres. Son 40 materias creo”.

También expresó en el mismo móvil que “no tengo apuro y me gusta aprender más allá de la nota. No sabía que me gustaba la abogacía. Siempre me gustó la sociología. En realidad, ni siquiera sabía lo que era la sociología, pero tenía una profesora que hablaba muy lindo y solo por eso me gustaba la idea de ser socióloga”.

Con sus productores, Lizzy cráneo una idea sobre cómo transformar dicha experiencia en un ensayo televisivo y dijo “estamos trabajando y esperando a ver cuándo volvemos. A Fede Lebrino le gustaba la idea de que hagamos tipo un reality cuando empecé a estudiar. Solo que llegó la pandemia y comenzó a tener clases por zoom. Con la presencialidad, quien te dice...”

¡Vamos genia!