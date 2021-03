Reinas de Instagram: mirá cuáles son las artistas más buscadas en esa red social

Una apuesta: vamos con todo a que posees algo que tenga relación con una de las artistas que leerás a continuación, por lo menos, si no es material, en formato imagen en tu 'feed' de Instagram.

De esto último está segura la plataforma de reserva de actividades en destino Musement, pues ha elaborado un 'ranking' con las artistas más populares del mundo en función de las veces que han sido etiquetadas en Instagram.

Te invitamos a echar un vistazo porque, con el Día Internacional de la Mujer a la vuelta de la esquina, esta lista es genial para recordar los trabajos de estas mujeres, que arrasan tanto en museos y galerías, como en elementos decorativos y, por supuesto, en las redes sociales.

LAS ARTISTAS CON MÁS ETIQUETAS EN INSTAGRAM

1.FRIDA KAHLO

No podía ser otra. Con más de 4 millones de menciones, Frida Kahlo lidera la clasificación de artistas más 'instagrameadas'. Sus experiencias, y en especial su sufrimiento, fueron la fuente de inspiración para la mayoría de sus obras, en las que plasmó tanto su pasión como su dolor.

2. YAYOI KUSAMA

La japonesa es pionera del arte feminista, el 'pop art' y el minimalismo, y fue una influencia para Andy Warhol, Damien Hirst y muchos otros. Tiene más de 910.500 menciones en Instagram y esta primavera, la Gropius Bau de Berlín albergará la primera retrospectiva dedicada a ella en Alemania. Si no te suena, seguro que lo hace su 'Infinity Mirror Room', la experiencia inmersiva que es viral en Instagram.

3. LOUISE BOURGEOIS

Con más de 144.200 menciones, la artista francoestadounidense es conocida por sus esculturas e instalaciones a gran escala. Su famosa 'Mamá', la araña gigante de más de 9 metros de altura, es una de sus obras más 'instagrameadas'.

4. GEORGIA O'KEEFFE

Posee más de 131.800 menciones. Considerada la 'Madre del Modernismo Americano', sus obras se engloban dentro del movimiento artístico conocido como 'preciosismo' o realismo cubista. Este año, del 20 de abril al 8 de agosto, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza acogerá la primera retrospectiva dedicada a la artista en España.

5. MARINA ABRAMOVIĆ

Con más de 126.100 menciones, la artista serbia es considerada la 'abuela de la performance', y se convirtió en un referente artístico y feminista desde el inicio de su carrera en los años setenta.

6. TRACEY EMIN

La británica tiene 83.200 menciones y es conocida por sus provocadoras obras autobiográficas, en las que revela detalles muy íntimos. Dos de sus trabajos más conocidos y aclamados son 'Everyone I Have Ever Slept With' y 'My Bed'.

7. NIKI DE SAINT PHALLE

La pintora y escultora francesa cuenta con más de 76.600 menciones. Sus obras más famosas son las 'Nanas', unas alegres figuras voluptuosas y llenas de color. Con su lema 'Nanas al poder', Niki de Saint Phalle se anticipó a las ideas del movimiento feminista.

8. CINDY SHERMAN

La artista estadounidense acumula más de 64.200 menciones. Se hizo conocida en el mundo por las fotografías en las que se retrata a sí misma, muchas veces alterando su imagen con maquillaje, pelucas o disfraces para crear nuevos personajes.

9. BARBARA KRUGER

Suma más de 63.900 menciones. La artista conceptual es conocida por sus trabajos fotográficos en blanco y negro con mensajes, generalmente de carácter político y social, y escritos con letras blancas sobre fondos rojos.

10. JENNY HOLZER

La estadounidense tiene más de 63.800 menciones. Los textos y los lugares públicos como lugar de exposición son dos de las principales características de sus trabajos. Una de sus creaciones más conocidas es la serie 'Truisms', un conjunto de mensajes breves y concisos que se colocaron de forma anónima en edificios, paredes y vallas de Manhattan, y más tarde en forma de luces y leds.