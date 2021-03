Netflix la quiere romper toda con una serie de vampiros: mirá de qué se trata

Sangre fresca se avecina a Netflix y, además, literal. La plataforma está preparando una nueva serie de vampiros que llevará por título 'First Kill'. ¿Cuántas veces hemos visto la saga 'Crepúsculo'? Millones. En cuanto a series, extrañamos un montón 'The Vampire Diaries' y 'True Blood', así que estamos dando saltos de alegría con esta nueva ficción que estará producida por Emma Roberts. Felicia D. Henderson escribirá la trama, inspirada en los cuentos de Victoria Schwab.

'First Kills' ya está en marcha y su reparto estará encabezado por las jóvenes actrices Sarah Catherine Hook e Imani Lewis, según informa Deadline. La primera interpretará a una vampira adolescente llamada Juliette. Esta debe dar su primer mordisco para ganarse un sitio en la poderosa familia de vampiros y su víctima será Calliope (Lewis), una nueva chica que acaba de llegar a la ciudad. Sin embargo, esta última pertenece a un peligroso clan que se encarga de exterminar a aquellos que tienen colmillos afilados, por lo que la batalla entre ambas será emocionante. Por otro lado, seguro que asistiremos a algún drama romántico para añadir 'salseo' al asunto.

Para Sarah Catherine Hook será su primer personaje de peso en una serie de televisión. Anteriormente intervino en algún capítulo de 'Ley y orden' y 'The Valley'. Su relación con lo paranormal también tendrá continuación en su próxima película: 'Expediente Warren: Obligado por el demonio'.

Con su compañera, Imani Lewis, ocurre algo similar. La vimos en 'The Get Down' y 'Star' y ya tiene experiencia lidiando con estos seres oscuros, pues participó en la cinta 'Vampiros contra el Bronx'.

Pocos detalles más tenemos sobre su nueva producción a la que, seguramente, se irán uniendo otros fichajes. De hecho, parece que las grabaciones no arrancarán hasta finales de este año, así que hasta 2022 no las veremos en plena acción.