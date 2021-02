Pura emoción: en medio de su lucha contra el coronavirus, Sergio Lapegüe vivió un momento especial

Sergio Lapegüe continúa su lucha incesante contra el coronavirus y en las últimas horas vivió dos momentos muy especiales.

Por un lado, logró salir de terapia intensiva y, precisamente esto, le permitió volver a verse con su hija Mica.

“Después de 21 días, nos volvimos a abrazar. @sergiolapegue. Y cómo dijo @elvislapegue , volviste a nacer loquito. Te amo con el alma”, escribió Mica en su cuenta de Instagram, haciendo referencia a los días que llevaban su hermano y ella sin poder tener contacto con su papá. Y compartió un video que su madre había filmado para dejar registrado el feliz reencuentro.

En ojotas y caminando lento, Lapeqüe abre la puerta del baño de su habitación y, al ver a su hija, se funde en un abrazo con ella diciendo: “Hola, veinte días. Hola, mi energía positiva, mi Universo”. Enseguida, el periodista tiene un pequeño ataque de tos y la joven le dice: “¡No!”. Pero no es más que un resabio del COVID-19 al que, finalmente, está derrotando. “¿Cómo andas? Mucho tiempo, ¿eh?”, agrega entonces Sergio sin despegarse de Mica.

Durante más de un minuto y medio, padre e hija no dejan de abrazarse conmovidos y la joven no puede contener las lágrimas. “Te amo”, se les escucha decir a uno y otro sobre el final del video. Luego, el mismo Sergio comentó el posteo y expresó: “Ese abrazo quedará por siempre en mi corazón. Te amo, sé cómo estuviste pendiente de todo este proceso. Y ya de a poco pasará a ser una anécdota con aprendizaje. Te amo infinito".

Cabe recordar que, este viernes, el periodista también había recibido la visita de su hijo Elvis después de haber salido de la terapia intensiva. “Me dan el alta. ¡Ay, qué alegría! Voy a pasar a una habitación común. No puedo creer que hayan pasado casi 16, 17 días acá acostado”, aseguró Lapegüe mediante un video que grabó él mismo. Y reveló una conversación que había tenido con el médico que lo ayudó a dar unos pasos. “Hace unos días estabas hablando con el Barba (por Dios) y ahora estás caminando”, le había comentado el doctor. “Gracias a Dios, un paso más”, celebró entonces el conductor, apretando el puño y mirando hacia arriba.

El 2 de febrero, el cuadro de Lapegüe, paciente de riesgo por ser asmático, se complicó. La tomografía marcó inflamación de los pulmones, presentó fiebre y, como tampoco oxigenaba bien, su neumonólogo decidió pasarlo al sector de cuidados más intensivos. Desde allí, compartió un video de su tratamiento con un casco de oxígeno. “Último paso para no caer al vacío”, señaló con crudeza.

El pasado miércoles, en tanto, el periodista volvió a manifestarse en las redes, mostrando síntomas de una mejora general: “Hola amigos queridos. Hoy me siento mejor, por eso me tomo este tiempo para escribirles a todos que son tan generosos siempre conmigo y mi familia”, escribió junto con una selfie desde la sala de terapia intensiva.

Tras haber realizado un tratamiento con plasma y recibir oxígeno a través de diferentes sistemas, el periodista se mostró mejor de ánimo, pero reconoció: “Ni en mis más remotos sueños me hubiera imaginado estar viviendo esta pesadilla. Todos me dicen que tengo que ser fuerte. Que voy a poder. Les agradezco porque me ayudan y mucho. Los que alientan, los que rezan, los que piensan, los que llaman. Sé que son miles. Gracias de corazón. Porque aquí en esta cama de terapia intensiva con todos los cuidados, se multiplican por centenas los deseos de todos y llegan para apuntalar siempre cuando aparece el bajón”.