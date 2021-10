Hecha la fama... y a María Becerra le hacen un tremendo reclamo familiar

Luego de estar en el medio de la polémica a raíz de un concierto en Uruguay, show en el que un periodista argentino resultó golpeado por un guardia de seguridad, María Becerra no sale de malas. Ahora su hermano mayor, Juan Manuel, le hizo un terrible reclamo en las redes.

Es que sin dudas la cantante de Quilmes atraviesa un excelente momento en su carrera, ya que es considerada actualmente como una de las artistas argentinas más exitosas del mundo. Pero no estaría ocurriendo lo mismo en el ámbito familiar. Por su apretada agenda laboral, la joven tiene pocos (para no decir escasos) momentos libres, y su hermano mayor le llamó la atención por no tener el tiempo para su familia.

Por medio de las redes sociales Juan Manuel, quien también es artista, contestó una serie de preguntas, y un usuario le pidió un saludo de María. Fue allí que el joven se sinceró y explotó contra su hermana: "Me encantaría, pero Mary casi ni tiempo tiene. La industria de la música es muy absorbible, ni a su familia casi ve".

