"Reverendo hijo de re mil": Maju Lozano se volvió loca por una horrible historia

Maju Lozano explotó. La periodista no pudo contener su indignación ante el caso de Malena López, una chica tucumana que fue abusada cuando acudió a tratarse en un centro de estética.

En una entrevista que brindó en el programa de Maju contó todos los detalles y la conductora reaccionó con un exabrupto.

Malena contó que el masajista la agredió sexualmente el pasado 23 de diciembre, y que desde entonces no solo no ha recibido respuestas ni apoyo de la institución, sino que además el acusado comenzó a amenazarla a ella y a su madre, por lo que tuvo que mudarse de departamento. La joven compartió su crudo relato en un móvil desde Tucumán con el programa “Todas las Tardes”, que se emite por El Nueve.

"Estábamos los dos solos. Él me hablaba con tono afeminado y amigable. Siempre como si él fuera una mujer. No sospeché que le podrían gustar las mujeres o que me podría hacer algo. (…) Me metió un dedo dentro de mi vagina, sin mi consentimiento. Yo reaccioné de inmediato y él me dijo que el masaje se terminó, que se iba y que me cambié sola”, contó con dolor y entereza Malena López.

“Cuando le pregunté por lo que estaba haciendo, él me dijo que me estaba estimulando, que me estaba desbloqueando los chacras. (…) Él dice que las mujeres no sabemos interpretar los masajes”, se escuchaba decir a la joven en un video que se viralizó donde realizaba su denuncia. Al volver al piso, y antes de comenzar con la nota, Lozano no pudo contenerse y lanzó un insulto al aire: “¡¿Desbloqueando los chacras dijo el reverendo hijo de re mil put…?!”.

“Estoy saliendo como puedo, no estoy bien, estoy muy afectada, porque recibimos amenazas constantes y muy explícitas de quien es el abusador, denunciado en cuestión”, comentó la joven en la entrevista, “y me siento mal porque no es solamente que me amenaza a mi sino que también amenaza a mi madre, y yo me tuve que ir de mi departamento donde yo vivo sola, para irme a vivir de nuevo con mi mamá, dejé mi departamento de un día para el otro, porque en la estética donde pasé toda esta pesadilla tienen una ficha de datos”.