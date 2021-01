Mónica Farro presentó a su hijo y revolucionó las redes: ¡la llaman suegra!

Las redes sociales explotaron con la presentación formal del hijo de Mónica Farro. La vedette subió imágenes junto a Diego, a quien no veía desde principios del 2020, y la llenaron de comentarios: hasta suegra le escribieron.

El joven se llama Diego Ferraro Farro. No tiene Instagram pero no tiene problemas de mostrarse con su madre en su perfil social, sobre todo después de no verla por mucho tiempo.

"Y un día… ellos se conocieron Diego y Lunita", escribió Farro junto a la imagen del chico. La publicación generó todo un boom. "Qué hermoso Diego, por Dios", "Hermosos", "Fuuaa me enamoré", son algunos de los mensajitos de los seguidores.