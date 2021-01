Bailando 2021: se conocieron los primeros participantes, todos los detalles

El Bailando 2021 empezó a tomar forma y Marcelo Tinelli ya tendría confirmada a los primeros protagonistas de su gran programa.

Si bien aún falta mucho, la producción se está moviendo para volver a reunir un staff que realmente prometa show a los fieles televidentes.

El ganador de la competencia de canto, Agustín 'Cachete' Sierra y Ángela Leiva la segunda finalista del certamen mediático de El Trece, formarán parte del 'Bailando 2021', según explicó Ángel De Brito en Los Ángeles de La Mañana. Cada uno tendrán un partenaire designado, y se espera gran repercusión en las redes luego de este importante anuncio.

“Hablé con Marcelo hace un ratito y, oficialmente, están los dos convocados para el Bailando. ¡Felicitaciones! Ahora depende de ustedes”, les anunció ayer el conductor mediático en LAM y la respuesta no tardó en llegar. “¡Sí! ¿Cómo no? ¡Yo acepto bailar!”, dijo de inmediato la ex compañera de Brian Lanzelotta, que el fin de semana cautivó al país con su versión del Himno Nacional en la final de La Copa Diego Maradona.

Agustín, que cuenta con una larga trayectoria teatral que le dieron los completos talleres de Cris Morena y que lo lanzaron a la fama, confirmó con seguridad su incorporación al reality de baile más importante del país. “¡Sí, obvio! Después de esto… Desde los 8 años hago coreografías. Desde los 22 hasta ahora, no tanto, pero lo aprendido está”, aseguró con mucha alegría.

“El certamen lo tomé como una buena oportunidad sabiendo la exposición que tiene el programa y que también era un mundo nuevo para mí. La verdad es un lugar para jugársela y salir de una zona de confort en todo sentido. Yo jamás canté en la vida en vivo ni tomé clases de canto pero estoy tratando de disfrutar el proceso. Siempre por el lado actoral, que es lo que me apasiona y quiero sostener toda la vida”, admitía los primeros meses de concurso.