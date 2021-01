¿Se acabó el amor?: qué dijo Cande Tinelli sobre su relación con Coti

¡Cande Tinelli y Coti Sorokin siguen en pareja! Después de muchas especulaciones, la propia modelo se encargó de confirmar que el amor sigue fluyendo entre ambos.

Los rumores de ruptura surgieron después de que Cande borrara de su cuenta de Instagram todas las fotos que compartí con el cantante.

Ambas celebridades mantenían intercambios permanentes con sus fieles usuarios, pero de un día para el otro no volvieron a aparecer en la famosa red social, y los periodistas e internautas pronosticaron lo peor y dieron sentencia final a la feliz pareja. Lo cierto es que, la hija de Marcelo Tinelli salió a aclarar la situación con algunas stories.

Fue la periodista de Bendita Juariu, especialista en el mundo del espectáculo y las tendencias 2.0, quien había revelado detalles impactantes de la relación amorosa entre Cande Tinelli y Coti. Pero, finalmente no estaba tan en lo cierto. La mediática salió a contar qué pasó durante ese período donde se ausentó. Además reveló algunos detalles de su dieta, y confesó haber subido de peso.

"Hola amigos, bueno en principio saludarlos que estoy un poco desaparecida estos días. Y me estuvieron preguntando mucho si estaba bien, si me había separado de Coti, si había borrado las fotos por algo. Bueno no borré las fotos las archivé", explicó Tinelli con respecto a los dichos de los medios, y a las preguntas que le hicieron sus seguidores.

Y continuó su relato: "Cuando me enojo por algo soy muy calentona e impulsiva y hago ese tipo de boludeces.» Finalmente, Cande aclaró la relación con el artista: «En ningún momento me separé, ni me peleé, ni nada grave. Está todo bien y sigue todo bien". Por otro lado, contó detalles personales de sus pequeños kilos de más, algo que también los usuarios le consultaron: "Yo subí de peso. Creo que le prestan mucha atención a eso, simplemente estoy unos kilos más arriba".