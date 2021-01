No te lo puedo creer: Germán Martitegui reveló quien prefiere que gane MasterChef

Masterchef Celebrity es, sin ningún tipo de dudas, el programa más visto de la televisión argentina.

Y este lunes por la noche vivirá la final de su primera temporada, teniendo a Claudia Villafañe y Analía Franchín como grandes protagonistas.

Germán Martitegui, el chef más temido del certamen, dialogó, algunos días atrás, con Flor Vigna en el segmento 'MasterChef a la carta' y reveló quién le gustaría que se lleve el premio. Sin muchos rodeos, la conductora fue directo al grano. "¿Quién querés que gane MasterChef?", le consultó. "Depende, hay algunos que quiero que ganen porque los quiero, los aprecio, que son muy queridos, que les han pasado muchas cosas durante el transcurso del programa que decís 'ojalá que gane", comenzó diciendo el papá de Lorenzo y Lautaro.

"Pero me gustaría que gane alguien que lo aproveche, que pueda transmitir que lo que significa ganar esto. Que pueda hacer que más gente cocine, que más gente se inspire con esto", concluyó sobre el tema.

También durante la entrevista habló sobre su vida antes de ser padre. "Era obsesivo. Es un antes y un después la paternidad. Era obsesivo con cosas de mi casa. Me gusta mucho el arte y hay cosas colgadas que tienen que estar perfectas. Ahora los cuadros tienen rayas hechas por ellos y todos los jarrones están rotos", confesó.

"No reniego de mi pasado, todo lo que hice me gusta, pero estoy en un momento muy hermoso. Me gustaría ir al futuro, si puedo. Estoy con mis hijos y todo el tiempo estoy pensando: qué harán, qué les gustará, a qué se van a dedicar. Yo soy muy de planear", especificó al ser consultado sobre qué momento le gustaría revivir.