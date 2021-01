Tensión: ¿qué pasó con los hijas de Nicole Neumann?

Momentos de tensión se vivieron en las pantallas de Canal Trece cuando Karina Iavicoli le hizo una pregunta a Nicole Neumann, quien últimamente brilla en Nosotros a la Mañana. Tras esta pregunta, Neumann se mostró furiosa, pues le preguntó si no sabía cuándo sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna se fueron a México con Fabian Cubero y Mica Viciconte.

Iavícoli preguntó: “¿Cuándo se fueron a México las nenas?”. Incómoda, la modelo contestó: “¡Qué buena pregunta! Creería que el 3 o el 4 (de enero)”. Ante esto, la periodista, consciente de lo que decía, objetó: “¿Cómo creería? ¿Vos me estás diciendo que no sabías cuándo se iban tus hijas?” lanzó la exangelita.

«Yo averigüé y amerita que te pregunte, ¿es verdad que ellas se fueron a México y vos te enteraste que estaban allá ya estando en México?», volvió a preguntar Karina Iavícoli, y nuevamente Nicole Neumann se mostró muy polémica con su contestación. «Yo no voy a contestar nada. Todo lo que esté fuera de cómo tiene que ser lo están llevando los abogados, como corresponde», afirmó enojadísima.

«Si vos no me contestás es porque mi información es concreta», señaló la periodista. «No, yo no voy a decir ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Todo lo que esté afuera de lo normal, lo llevan adelante los abogados», disparó la rubia realmente indignada por todo lo que está pasando. «Pero si no me dirías que no, Nicole… Perdón, pero antes de que te lo pregunte otro, prefiero preguntártelo yo, que trabajamos acá», disparó.

Pero esto no fue todo y Karina Iavícoli continuó con su interrogatorio. «Pero la información que yo tengo es que vos te enteraste que ellas estaban allá y no te avisaron. Él no te avisó que las llevaban a México», afirmó. «Están asumiendo cosas que yo no contesto. Así como no contesto si estoy con alguien, no estoy con alguien, si fui, si volví, no voy a contestar más de esto. Lo que vos asumas es responsabilidad tuya», sentenció la modelo.