La picante confesión que Ivana Nadal le hizo a su novio: "Me gusta que..."

Ivana Nadal está disfrutando de un amoroso verano junto a su novio en las playas de Brasil, país en el que está residiendo desde hace unos meses.

La hermosa morocha no puede creer el momento que está viviendo y por eso lo compartió con sus fans a través de las redes.

La ex del Pollo Álvarez está fascinada con el primer paso que dio al hacer algo que siempre quiso. Primero, estuvo en Río de Janeiro y, luego, se marchó a Buzios, sitio donde está radicada actualmente. ¿Dónde será su próximo destino? No lo dijo hasta el momento, pero sí se refirió a lo bien que la está pasando desde que se fue del país.

Fue un año muy complicado para la expanelista de Bendita TV. Es que, al principio, ni bien confirmó su relación con Siri, todos la criticaron por tratarse de la expareja de su amiga. Luego, también fue repudiada por sus mensajes en los que aseguró que diversas enfermedades o problemas se curan o evitan sin el miedo o queriéndose a uno mismo.

Todas estas cuestiones parecen importarle poco y nada a Nadal. Disfruta su momento y ya. Y qué mejor para ella si lo hace acompañada de Bruno, con quien demostró que está atravesando uno de sus mejores momentos. Ayer, por ejemplo, el rugbier subió una story con una foto de Ivana y escribió: “Lo que me gusta sacarle fotos”.

Así, la modelo la compartió en su Instagram y le respondió: “Lo que me gusta que me mires. Me mires. Me saques fotos y me ames tanto. Sos lo mejor que existe mi amor. Gracias”. Sin dudas, la pareja está más consolidada que nunca y gozan de que así sea. Lo que sí, ella está un poco triste porque Siri, en algunos días, se marchará y no la podrá acompañar más en su sueño de viajar por el mundo.