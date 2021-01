Andy Kusnetzoff y Claudia Villafañe emocionados hasta las lágrimas por un recuerdo personal

Durante la trasmisión del programa de cocina más conoció del país, los dos reconocidos famosos tuvieron un momento de total complicidad cuando recordaron un momento personal entre los dos que determinó que clase de personas son.

Cuando el periodista estaba dispuesto a darle su devolución, por un plato preparado por Claudia que Andy debía probar ya que era el invitado, no pudo evitar decirle lo que sentía:

“No puedo hablar tanto de pato pero voy a hablar de lo que me produce Claudia. La verdad es que me da mucha emoción por cómo sos, por cómo criaste a tus hijas y un montón de cosas. Así que no puedo hablarte del pato. Puedo hablarte de que hace poco, hacía mucho que no nos veíamos, en un momento muy complicado nos dimos un abrazo y yo me emocioné”, aseguró y se le quebró la voz. Quebrado, bromeó: “Y… no es por el pato que me emociono”.

Cuando Andy contó el motivo por el cual se emocionó hace un tiempo: “La verdad es que me emocioné porque me dijiste algo que me mostró un poco la persona, la humanidad y la mujer que sos, así que gracias”. Conmovida, Claudia le respondió con cariño: “A vos, fue sentido el abrazo”.

Una anécdota que quedo registrada ante las cámaras de Telefé en una de las ediciones finales de MasterChef Celebrity.

¡Genios!

Fuente: Con información de MasterChef y Ciudad