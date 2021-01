Nazarena Vélez y un movimiento muy peculiar que levantó la temperatura

Una vez más Nazarena Vélez levantó la temperatura de sus fans con miles de likes en un instante tras la publicación de un video muy movidito en el que se muestra frente al espejo.

La mediática desde hace unos meses atrás se muestra en sus redes oficiales moviendo todo su cuerpo y sin temor al “qué dirán” a pesar de su increíble figura.

Una Nazarena al natural, feliz y orgullosa de sus curvas, se puede ver que la pasa súper bien en su casa en el video que se animó a compartir junto con un mensaje muy especial y dedicado a todas sus fans y seguidoras, especialmente a aquellas mujeres que tal vez no se sientan cómodas con sus cuerpos, animándolas a quererse tal cual son.

“Se me nota, la panza, el qlo cayendo, la celulitis, y que ya no elijo vivir obsesionada con mi imagen. Y voce???. Se que no es fácil aceptar lo q no nos gusta y que todas las vidas nos dijeron que no estaba bien ni era “estético”. A mí me sigue costando subir este tipo de videos, pero cada vez que una de ustedes me dice que le sirve se me va toda la vergüenza a la mier…”

¿Qué opinás de esta nueva Naza renovada y llena de amor propio?

¡Genia!