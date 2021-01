Moria está picante y sigue firme en su 'guerra' contra Nacha Guevara: mirá que dijo

Moria Casán volvió a la carga en la disputa que mantiene con Nacha Guevara, la cuál data desde un tiempo y que prácticamente reflota en cada gala del Cantando 2020.

Algunos pensaban que la 'One' se iba a cortar un poco, pero lejos de ello volvió a la carca contra la también jurado del Cantando 2020.

¿Es el fin definitivo entre ambas? "Esta canción se hizo en el 75. Se estrenó en el 77 en Broadway", comenzó contando la mamá de Sofía Gala a la gente de 'La Previa del Cantando'. "¿Y la canción se llama igual?", quisieron saber desde el programa. "City life", contó la jurado. Que en castellano quiere decir vida en la ciudad. "Mi amigo me mandó la letra en español, en inglés en todo y cambia Broadway por el Obelísco, pero bueno…", agregó.

"A lo mejor años después copiaron a un argentino", añadió picante Casán. "De un país bananero nos vamos al primer mundo y el primer mundo también es bananero. No sé. Esto es lo que sí sé. Pueden buscarlo en google también", cerró. Recordemos, que esta polémica acusación contra la actriz se produjo cuando Dan Breitman y Flor Anca llevaron a la pista esta canción para interpretarla como performance.

E incluso protagonizaron un gran espectáculo junto a Nacha que se sumó a cantar con ellos revolucionando a todos los espectadores y a los presentes en el piso. ¿Pueden ser celos por parte de Moria lo que la llevó a volver a arremeter contra ella? "Tuve el placer de ver el estreno de The Act en Broadway con dirección de Scorsese. Donde Liza Minelli hace un cambio escénico en el cual le hacen una palomita y le sacan. Todo de golpe. Pasa del traje a los zapatos. Me hubiera gustado ver la versión original en inglés", había dicho la jurado.

"Porque esta versión la escribieron Fred Ebb y John Kander", sostuvo. Y en ese momento, Guevara salió a su cruce. "Esta canción es de Alberto Favero y mía", expresó. Pero su colega no quiso prestarle atención y no la dejó seguir hablando ya que era ella quien estaba dando la devolución en ese momento. Sin embargo, tras escuchar todas sus explicaciones, Nacha no quiso seguirle la corriente y fue muy contundente con su respuesta: «Nada para decir.»