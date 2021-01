¡Bomba en el Cantando 2020!: ¿porqué renunció Miguel Ángel Rodríguez tan cerca de la final?

Faltando tan poco para la gran final de Cantando 2020, este lunes se vivió una nueva gala de sentencia y la sorpresa se dio antes de conocerse el último voto secreto para Miguel Ángel Rodríguez, ya que el actor y su partenaire, Lula Rosenthal, decidieron bajarse del programa.

Ante el asombro de todos los presentes, el participante explicó sus motivos, los cuales dejaron más sorprendidos a un a todos los presentes y a los televidentes.

“Les quiero contar algo muy lindo, aunque quizá no lo sientan así. Nosotros vamos a terminar acá. No abandonamos la competencia, decidimos irnos de común acuerdo porque fuimos un equipo y es una decisión totalmente por los tres después de una larga videollamada”

También, Miguel Ángel haciendo referencia a su condición como profesional detalló que: “Yo no soy cantante y no hace falta que lo aclare, pero llegó un momento en el uno se da cuenta que existe una palabra que se llama ‘dignidad’ que me la enseñó mi padre, para cualquier ser humano y para el artista también”

Solo brindo palabras de agradecimiento a todo el jurado, al cual le brindo sus respetos y admiración de manera muy emotiva.

¿Estás de acuerdo con semejante determinación, faltando tan poco para la final?