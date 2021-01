Alejandra Maglietti y Hernán Drago...¿juntos y en secreto?

En su cuenta oficial de Instagram, la abogada compartió llamativas imágenes en la Costa donde se la ve desayunando cosas deliciosas y luciendo tremendos bikinis.

Por su parte, el conductor se mostró en la piscina y disfrutando del verano. "Día espectacular en Cariló", escribió feliz.

La periodista Vicky Braier fue la que compartió las fotos en su red social y escribió: "Opa" y "¿Quién está en el mismo hotel?". De esta manera, la influencer dio a entender que se encuentran juntos, o al menos eso parece.

Cabe recordar que hace unos meses en el ciclo de Pampita, ambos se halagaron y provocaron rumores de noviazgo, pero fue la propia Maglietti quien salió a desmentir las versiones.



“No estoy en pareja, estoy recontra soltera. Con Drago no pasó nada, ni hablamos siquiera, ni nos juntamos a tomar un café. Si tuvo sexo no fue conmigo, digo porque leí que él contó eso, pero no fue conmigo”, dijo en su momento la modelo a la revista Paparazzi.

Las fotos de la sospecha:

Fuente: Con información de redes y DiarioShow