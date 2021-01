Se voló el techo de la casa de la cantante Rocío Quiroz: las tristes imágenes

Rocío Quiroz atraviesa un verdadero drama a raíz de los serios daños que provocaron los vientos huracanados y agua que cayó sobre la ciudad donde vive, Chascomús. La cantante de cumbia, una de las favoritas del Cantando 2020, contó en sus redes sociales que fue víctima de un terrible temporal que terminó destrozando la casa que habita.

"¿Viste cuando decís por qué? ¿Viste cuando a uno le cuesta todo y cuando pensamos en progresar, en desear tener nuestra casa terminada con Edu y nos pasa esto? ¡¿Y ahora?! ¿Cómo seguimos? Agradezco que no nos pasó nada, que estamos bien los nenes, almita, el torra y su familia que estaban con nosotros. El susto, el miedo, el no saber qué hacer, por dónde arrancar, mucho viento, una explosión muy grande!!", escribió Quiroz.