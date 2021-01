La preocupación de Juana Repetto por la salud bucal de su hijo Toribio

La mediática hija de Repetto y Reina Reach se mostró muy molesta por las reiteradas opiniones y desconocimiento de muchos usuarios que la criticaron al ver los dientes de su hijo en muy mal estado.

Juana Repetto mostró su preocupación y les pidió ayuda a sus seguidores por la salud dental de su hijo. La actriz reveló que Toribio tiene caries y que está en la constante búsqueda de odontopediatras ya que tuvo algunas malas experiencias profesionales.

A través de sus historias de Instagram, Repetto les pidió a sus seguidores que compartieran su experiencia con "caries que no tienen que ver con la alimentación", ya que, a pesar de ser muy cuidadosa con la higiene de los dientes de su hijo, continúa teniendo este problema.

"Muchos odontopediatras juzgan a las madres con hijos con dientes de estas características haciéndonos sentir lo menos (o una mentirosa, no me creían que no había probado jamás una golosina) y evidentemente no están del todo capacitados para diagnosticas estos casos"

La mujer se mostró muy enojada al compartir su situación ya que muchas madres también la apoyaron en su pesar y el de Toribio, porque viven situaciones similares.



"La fructosa tiene azúcar. La leche materna tiene glucosa. Y cada niño su genética y predisposición. ¿Está mal que coman fruta? ¡No! Todo lo contrario. ¿Está mal que tomen teta? Nooo! Todo lo contrario, no hay nada mejor. También pueden comer 300 caramelos al día, no lavarse los dientes y que no les pase",

Sus redes explotaron con comentarios positivos y negativos al respecto, pero ella se mantuvo fuerte y determinante con su postura ante la desesperación de no encontrar un buen dentista para su hijo que le aclare el panorama y le brinde una soluicón sin juzgarla como mamá.