¿Apuntó a la Princesita?: Mediavilla, lapidario contra una figura de la movida tropical

Oscar Mediavilla no suele tener pelos en la lengua y en sus últimas declaraciones no aplicó ningún tipo de excepción.

El productor musical visitó este lunes 'Los Ángeles en la Mañana' y repasó con Ángel de Brito todo lo relacionado con el Cantando 2020. En dicha charla apuntó sus dardos a una estrella de la música tropical.

A pesar de todos los conflictos que han tenido con La Princesita durante este año, no fue a ella a quien atacó el esposo de Patricia Sosa. Su comentario fue para nada más ni nada menos que Gladys La Bomba Tucumana, con quien a pesar de haber tenido ciertos conflictos, siempre fue muy bueno a la hora de dar devoluciones. Sobre todo a su hijo Tyago Griffo, quien es una de las grandes revelaciones del programa.

Todo sucedió cuando Ángel quiso saber qué tendrán en cuenta cada uno de los especialistas a la hora de votar a los finalistas. "¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué van a tener en cuenta? El año, lo que pase ahí, lo que les gusta a ustedes…", expresó el conductor. Y antes de que Mediavilla diera su opinión, Karina La Princesita tuvo la palabra primero, ya que esta semana se encuentra en el show como panelista.

"Yo un poco y un poco. Para mí es muy importante lo que hagan hoy porque es como el fruto de todo lo que hicieron. Sin dejar de tener en cuenta el crecimiento que han tenido en todo el año", aseguró la cantante. "Yo creo que lo que está pasando esta bueno. Todos han crecido, porque los que cantan un estilo se tuvieron que animar a cantar otros y aprendieron y mejoraron", manifestó por su parte Oscar. «¿Y cuánto les pesa que no esté La Bomba en el equipo del final y que este Lissa?", consultó finalmente el periodista de espectáculos.

"A mí no me pesa mucho que no esté. Lo digo respetuosamente porque no quiero que se ofenda. Sé que se ofende mucho. La Bomba es una de las cantantes que tiene tan arraigada la música tropical, que todo lo que canta lo canta como si estuviera cantando música tropical. Tiene como una cosa muy metida, muy formateada", lanzó sin filtro. Y a pesar de esto, elogió muchísimo a Tyago por su talento. ¿Contestará la cantante a sus críticas?