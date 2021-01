Bomba: mirá quién es la primera confirmada para Másterchef Celebrity II

Sin lugar a dudas, Másterchef Celebrity ha sabido meterse en el corazón de los argentinos. Por eso, y si bien aun no terminó la primera temporada, ya han anunciado que el programa de cocina tendrá su segunda edición.

Tal es así que en las últimas horas anunciaron a Carmen Barbieri como la primera participante confirmada para la segunda etapa del exitoso programa.

“La cocina me parece sanadora. Es una terapia”, reflexiona Carmen Barbieri con Teleshow, pero pronto aclara: “Masterchef es diferente. Demanda otra velocidad. Si no la tenés, la tenés que ir aprendiendo a medida que avanza el programa”. Lo dice porque es la primera confirmada de la segunda edición del ciclo éxito de la Argentina. Y, minutos después de poner en el horno una tarta pascualina, confía: “La hice con masa integral para no engordar, porque estoy tratando de cuidarme”.

Tras los pasos de Fede Bal, que este año estuvo en tratamiento por un cáncer en el intestino, Carmen agregó: “Mi hijo no me da consejos. Me dice que me relaje. Que me quede tranquila... De todas maneras, me aclara: “Mamá, no es lo mismo hacer tres platos en el mismo momento en tu casa que en Masterchef”. Me dice que juegue. Que me divierta. Que me van a tratar genial. Que dejó el programa con amigos y recuerdos maravillosos”.