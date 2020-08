Una belleza sanjuanina mostró cuál es una de sus grandes pasiones: qué te parece

View this post on Instagram

Solo con el corazou0301n se puede ver bien, lo esencial es invisible a los ojosud83dudda4 . u2728 @lolidemaestri u0026amp; @apc7 Modelo- @vickyfurnari Pelo- @cristinacagnina Style @apc7 Maquillaje @aguscaparra . . . . #photography #blackandwhite #portrait #love