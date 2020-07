Se viene el Masterchef de los famosos argentinos: ¿quién conducirá y quiénes participarán?

Telefe sigue apostando a los reality show y es por ello que después del éxito arrasador -y a pesar del escándalo- de Bake Off Argentina, ahora se la juega con un nuevo programa en el que varios famosos mostrarán sus destrezas culinarias para poder lograr convertirse en el nuevo "Masterchef Celebrities".

Será un programa en el cual participarán 14 famosos argentinos que todavía no están definidos, y que contará, según publicó el diario La Nación, con la conducción de Santiago del Moro, noticia que él mismo confirmó dando un retuit a la nota que publicó en la red social Twitter el diario.

Masterchef es una competencia que nació en el Reino Unido en 1990, creada por Franc Roddam. En 2005, la BBC revivió y actualizó el formato y desde entonces el programa triunfa a lo largo del mundo.

En Argentina tuvo cuatro ediciones, dos con cocineros adultos y dos con niños. Durante estas cuatro temporadas, la conducción estuvo a cargo de Mariano Peluffo, mientras que el jurado estuvo integrado por el italiano Donato De Santis, el francés Christophe Krywonis y el argentino Germán Martitegui.

Sobre los que serán convocados todavía no hay noticias, pero ya hay quienes se han postulado para el programa, como por ejemplo la modelo Nai Awada, que dijo "me postulo" y ya recibió las criticas de sus propios seguidores en redes sociales, “es para celebrities, no calificás, de todo te querés colgar”, le escribieron.

No dale esto es para mi! Amo cocinar lanzo mi candidatura !!!! @SANTIAGODELMORO https://t.co/SfavwcSGPi — N?A?I? A?W?A?D?A? (@Naiawada9) July 21, 2020

Entre los posibles nombres que suenan, es probable que convoquen a famosas y famosos que muestran a través de las redes sociales su amor por la cocina, como por ejemplo, La China Suárez, Mariana Fabbiani, Jimena Barón, Eugenia Tobal, Florencia Bertotti, Carla Peterson, Julieta Díaz, Pía Slapka y Zaira Nara.