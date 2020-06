Mirá que famosa conductora es la nueva convocada al Bailando 

La figura del Trece Carina Zampini fue otra de las convocadas para el futuro “ Bailando 2020”, aún sin certezas de si la salida podrá ser en julio y si la actrizconductora estará en la pista. En tanto, y luego de la salida de Mariana Genesio, le siguió la de Flor Peña como jurado del “ Bailando 2020”, y no sería la única figura en bajarse. La Peña habló con Marcelo Tinelli y tuvo un diálogo amable y cariñoso en donde le explicó que no estaba con el ánimo festivo que precisa el programa al haber perdido a su papá hace muy poco. El conductor le respondió que la entendía, que estaba todo bien y quedaron en buenos términos. Vale decir que la productora no tiene deuda alguna con la ahora ex jurado, ya que sus honorarios del año pasado los cobró en tiempo y forma.

Estos son tiempos en que hay que demostrar fortaleza como lo está haciendo Adrián Suar, preocupado y ocupado en resolver todos los temas económicos de los meses que lleva la cuarentena, y pensando en una apertura en septiembre. Más allá de que la mayoría de Pol-ka es del Grupo Clarín, ya está puesta en venta su mansión de José Ignacio en Punta del Este, para no dejar que se caiga la productora, que será muy útil en cuanto se pueda trabajar. En relación al teatro El Nacional, en sociedad con Diego Romay y Nacho Laviaguerre, ayer hubo reunión por Zoom con los empresarios teatrales buscando la estrategia justa para abrir las salas.

(Fuente: Crónica)