¿Y cómo no?: una diosa sanjuanina la rompió con una 'filtrada' en las redes

De cuando corru00edamos libres , viajando por el mundo , tan dichosos ud83cudf1f De cuando no nos peinu00e1bamos , y las fotos salu00edan borrosas ! Por que habu00eda tanto por mirar , vivir !! Experimentar! De cuando el mar de Australia nos revelu00f3 sus tesoros ! ud83cudf0e ud83cudde6ud83cuddfa enero 2020